Para karşılığı erkek çocuklarını birbiri ile öpüştüren ve çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayan Bulut Altuğ, çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcenlik suçları nedeni ile gözaltına alındı.

Günümüzde YouTube, Instagram gibi platformlarda içerik üreterek geniş takipçi kitlelerine sahip olmak ve ciddi şekilde maddi gelir elde etmek mümkün. Ancak fenomen olmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmaları için düzenli olarak içerik üretmeleri büyük önem taşıyor. Özgün içerik üretmekte zorlanan bazı fenomenler ise zaman zaman tepki çekecek paylaşımlara yönelebiliyorlar.

Gaga Bulut lakabı ile tanınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, geçtiğimiz günlerde tam olarak bu hataya düştü ve tüm sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımlarda bulundu. Video çekmek için İzmir Kordon Boyu’na giden Bulut, erkek çocuklarına para vererek öpüşmelerini istedi ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Takipçi kazanmayı bekleyen Bulut, farklı bir son ile karşılaştı.

Bulut’un paylaştığı görüntüler üzerine sinir küpüne dönen sosyal medya kullanıcıları durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulut Altuğ'u gözaltına aldı. Bulut’un emniyete götürülmesindeki neden, söz konusu içeriklerle müstehcenlik suçu işlemiş olması. Bulut Altuğ’un çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda ciddi bir ceza alması söz konusu olabilir.

Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur.’’ derken, Abdulhamit Gül ise, ‘’İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır.’’ dedi.