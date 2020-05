Paramount, Yeni Transformers Filminin Gala Tarihini Duyurdu

Paramount Pictures, bugünlerde iki yeni Transformers filmi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aksiyon filmlerinin ne zaman gösterime çıkacağı merak ediliyordu. Son bilgilere göre, yapımlardan biri 2022 yazında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bildiğimiz gibi, geçtiğimiz günlerde Paramount Pictures’ın yeni bir Transformers animasyon filmiyle karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. Senaryosu Ant-Man and the Wasp filminin senaristleri Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari tarafından yazılan yeni animasyon projesini Toy Story 4'ün yönetmeni Josh Cooley üstlendi.

Stüdyonun, iki farklı proje üzerinde daha çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Yapımlardan birinin 2018 yapımı bilim kurgu aksiyon filmi Bumblebee’nin devamı olacağı, diğerinin ise Beast Wars’ın yan ürünü olacağı konuşuluyor. Beast Wars’ta robotlar; çita, gorilla, gergedan ve daha birçok robotik hayvanlara dönüşüyor. Ancak, bu yapımlardan hangisinin üretime geçeceği henüz bilinmiyor.

Paramount, yeni Transformers filmini Haziran 2022'de piyasaya sürecek:

Söylemek gerekirse, Transformers serisinin tam olarak parlayan bir başarı olmadığı bir sır değil. Transformers: The Last Knight, 2017 yılında sinemalarda nispeten kötü bir performans gösterdi ve eleştirmenlerden düşük not aldı. Üstelik film, 38. Altın Ahududu Ödülleri’nde “En Kötü Film” ve “En Kötü Aktör” dallarında aday gösterildi.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen öyle görünüyor ki, Paramount vazgeçmiş değil. İki yeni film hazırlığı bunun bir yansıması... Söz konusu yapımlarla ilgili çıkış tarihi olan 24 Haziran 2022 dışında henüz detaylı bilgi mevcut değil. Söylentilere göre iki Transformers filmi, senaristler Joby Harold ve James Vanderbilt tarafından üretilecek.

Şu anda, her iki projenin de ayrı olarak mı ekranlara taşınacağı yoksa Paramount’un tek bir film olarak mı sunacağı belirsizliğini koruyor. ABD’li film yapım şirketi, her iki proje için de detaylı bilgi vermiş değil. Yeni Transformers filmleriyle ilgili yeni ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.