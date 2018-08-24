Paranoid Android Oreo ROM'u Nihayet Yayınlandı

Uzun bir süredir beklenen Paranoid Android Oreo ROM'u yayınlandı. ROM, şu an için sınırlı sayıda cihazı desteklese de kısa sürede bu sayının artması bekleniyor.

Android Nougat tabanlı özel ROM’unu yayınlayalı neredeyse bir yıl olan Paranoid ekibi, Android Oreo tabanlı özel ROM’unu da nihayet yayınladı. Bu ayın başlarında Android Pie sürümünün yayınlandığını düşünürsek ekibin birazcık zaman aşımına uğradığını söyleyebiliriz ancak çoğu üreticinin Android Pie güncellemesini aylar sonra yayınlayacağını unutmayalım.

Ünlü tasarımcı Espen Flagtvedt Olsen tarafından bir Google+ gönderisi ile yapılan duyuruda, Paranoid Android Oreo ROM’un erişime açıldığı belirtildi. Fakat şu an için yalnızca Xperia X, Xperia X Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact modelleri Paranoid’in ROM’unu kullanabiliyor. İlerleyen haftalarda cihaz sayısının artması bekleniyor.

Ekibin Paranoid Android Oreo sürümünü yayınlamasının bu kadar uzun sürmesinin en büyük nedeni, her şey %100 hazır olmadan yayınlamak istememeleri. Ancak bu durum, potansiyel Paranoid ROM kullanıcılarının kısa zaman içinde Android Pie’a geçiş yapmalarına ve ROM’a olan ilginin azalmasına neden olacak. Eğer yukarıda belirtilen Sony akıllı telefonlardan birine sahipseniz buraya tıklayarak Espen Flagtvedt Olsen’in Google+ gönderisine gidebilir ve cihazınız için Paranoid Android Oreo ROM’unu indirebilirsiniz.