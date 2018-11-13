Yeni Bir Buluş, Antimadde Yokluğunu Açıklayabilir

Bilgisayar simülasyonları yardımıyla, parçacık fiziği araştırmacıları, evrende neden antimadde sayısının madde sayısından daha az olduğunu açıklayabilir.

Antiparçacıklardan oluşan maddeye antimadde denir. Bu antiparçacıklar normal maddeyi oluşturan parçacıklara göra aynı büyüklükte ve aynı kuantum sayılarına sahip olmalarına rağmen zıt yüklüdürler. Bu antiparçacıklar da bir araya gelerek antimaddeyi oluşturur. Madde ve antimadde bir araya geldiği zaman birbirlerini yok ederek enerji açığa çıkarır.

Bilgisayar simülasyonları yardımıyla, parçacık fiziği araştırmacıları evrende neden antimaddeden daha fazla madde olduğunu açıklayabilirler. Bilgisayar simülasyonları, Büyük Patlama'dan sonra durumları incelemek için yeni bir yol sunar ve parçacık fiziğinde bazı temel sorulara cevap verebilir.

Standart Modeldeki diğer boşluklar nedeniyle fizikçiler, problemi çözmeye yardımcı olacak birkaç ekstra parçacık ekleyen teoriler üzerinde çalışıyor. Bu modellerden biri, bu boşluklara dört ekstra parçacık ekleyen 'Two Higgs Doublet' modelidir. Bu model, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılan tüm parçacık fiziği gözlemleri dahil edilerek yapılabilir. Ancak bu yöntemin madde-antimadde dengesizliği problemini çözüp çözemeyeceği belirsizdi.

Helsinki Üniversitesi takımı tarafından yönetilen araştırma grubu, sorunu farklı bir açıdan ele almak için yola çıktı ve araştırma bilgilerini içeren bir makale yayınladı. Büyük Patlama'dan sonraki yaklaşık on pikosaniye, evren, parçacıkların sıcak bir plazmasıydı. Makalenin yazarı Dr. David Weir: ''Boyut küçültme tekniği, bu sıcak plazmayı tanımlayan teorinin, tüm parçacıkların takip etmesi gereken bir dizi kuramı, daha basit bir kuantum teorisi ile değiştirmemizi sağlar. Bu yeni kurallar uygulandığında daha ağır, daha yavaş hareket eden parçacıkların çok fazla olmadığı ortaya çıkıyor.'' ifadelerini kullandı.

Bu teori, daha sonra neler olduğunu açık bir şekilde gösteren bilgisayar simülasyonları ile incelenebilir. Özellikle, Higgs bozonunun ne anlama geldiğini ve evrenin ne denli zayıf olduğunu bize anlatabilirler. Dr. Weir, ''Elde ettiğimiz sonuçlar, antimadde yokluğunun açıklanmasının mümkün olduğunu gösterdi” açıklamasını yaptı.

Higgs bozonu böyle şiddetli bir şekilde aktifleşmişse mutlaka yankılar bırakırdı. Evren kapalı bir gökyüzü gibi görünene kadar genişledikçe, kabarcıklar arasındaki çarpışmalar çok fazla yerçekimsel dalga üretecekti. Helsinki Üniversitesi ve diğer yerlerdeki araştırmacılar artık Avrupa LISA projesi gibi araştırmalarda bu yerçekimsel dalgaları aramaya hazırlanıyorlar.