Paris Belediyesi 'Gürültü Radarı' Uygulaması Başlattı

Avrupa'nın en gürültülü şehri olan Paris, yüksek gürültülü araçlara ve motorlara otomatik ceza yazacak 'gürültü radarı' uygulaması başlattı. Bir sokak direğine kurulan radar ile gürültü seviyesi belli bir seviyeyi aşan araç sürücüleri tespit edilerek cezalandırılacak.

Fransa’nın başkenti Paris, bugün bir benzeri Türkiye’de de bulunan ancak çok daha kapsamlı bir uygulamayı resmen başlattı. Avrupa’nın en gürültülü şehri olan Paris’de yönetim, gürültülü motosikletlere ve diğer araçlara para cezası kesmek için ilk gürültü radarını açtı. Bir sokak direğinin üzerine yerleştirilen gürültü radarı, hareket halindeki araçların gürültü seviyesini ölçebilecek ve plakalarını tanımlayabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Paris Belediye Başkan Yardımcısı David Belliard, şehirdeki gürültünün birincil kaynağının yol gürültüsü olduğunu açıkladı. Gecenin bir yarısı bir motosikletin 10 bin kişiyi uyandırabildiğini söyleyen Belliard, bugün başlatılan uygulamanın detaylarını da açıkladı.

Gürültü ihlali otomatik olarak tespit edilecek ve ceza yazılacak

Belliard, uygulamanın iki aşamadan oluşacağını belirtti. Buna göre ilk aşama, radarların gerçek hayattaki güvenilirliğini doğrulamak olacak. Bu aşama üç ay sürecek ve ardından 2023 yılının baharında uygulamanın ikinci aşaması başlayacak. Gürültü ihlali yapan araçlara 135 euro’ya kadar sabit para cezası verilecek. İkinci aşamanın başarısı, uygulamanın şehrin diğer noktalarına yayılıp yayılmayacağını belirleyecek. Bunun yanı sıra polis, trafikteki ses denetimlerini de güçlendirecek.

Paris’te polisler, günümüzde Türkiye genelinde olduğu gibi gürültülü araç sahiplerine yaptırım uygulayabiliyorlardı. Fakat bunun gerçekleşmesi için polisin bir sürücüyü o anda gürültü yaparken yakalaması ve ekipmanlarla elle ölçüm yapması gerekiyordu. Dolayısıyla kurulan bu sistemle polisin varlığının olmadığı noktalarda da gürültü denetiminin yapılabilmesi sağlanacak. Gürültü radarları, 2022’nin başından bu yana Fransa’nın Nice ve Lyon şehirlerinde de kuruldu.