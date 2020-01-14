Paris Müzeleri, 100 Bin Sanat Eserini Çevrimiçi Erişime Açtı

Paris'teki 14 müzede bulunan 100 bin sanat eseri, internet ortamında ücretsiz olarak erişime açıldı. İnternetten ücretsiz olarak incelenebilecek eserlerin sahipleri arasında Claude Monet, Paul Cézanne ve Rembrandt gibi sanatçılar da yer alıyor.

Paris'teki 14 müzede yer alan 100 bin sanat eserinin dijital kopyasına artık internetten ücretsiz olarak erişmek mümkün. Erişime açılan eserler indirilip kullanılabilecek. Eserlerinin dijital kopyalarına erişilebilecek sanatçılar arasında Claude Monet, Paul Cézanne, Gustave Courbet, Victor Hugo ve Rembrandt gibi isimler de yer alıyor.

Listelere eklenen her eserin yüksek çözünürlüklü bir görüntüsü, eser bilgisi, eserin orijinalinin nerede bulunduğu, sergilenme tarihi ve alıntılara dair bilgiler eserlerin sayfalarında yer alıyor. Paylaşılan eserlerin birçoğu 2 boyutlu olsa da siteyi ziyaret edenlere müzelerdeki koleksiyonları görme şansı veriyor. Ayrıca sitede Maison de Victor Hugo'daki eserler için sanal bir sergi de bulunuyor.

Eserler, 2016 yılından bu yana dijital ortamda paylaşılıyor:

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Paris Müzeleri'nin iletişimden sorumlu yöneticisi Philippe Rivière, kendi sorumluluğu altındaki 14 müzede arkeolojiden modaya ve çağdaş sanata kadar yaklaşık 1 milyon sanat eserinin bulunduğunu belirtiyor. Rivière, 2016 yılında eserleri dijital ortamda erişilebilir kılmaya başladıklarını ve buna devam edeceklerini kaydediyor.

Rivière, eserleri dijital ortama aktarmadaki en önemli sorunlardan birinin telif hakları olduğuna dikkat çekiyor. Her eser ve görüntüsü için adım adım ilerlediklerini söyleyen Rivière, veritabanı yönetim ekibiyle bir ikonografın birlikte çalışarak eserlerin hangilerinin kamuya açılabileceğini belirlediklerinin altını çiziyor.

Erişime açılan eserlerin ziyaretçi sayılarını dikkatle takip ettiklerini kaydeden müze yöneticisi, yakın zamanda Wikimedia Commons gibi platformlarla ortaklıklara da gideceklerini belirtiyor. Siteyi inecelemek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Paris Müzeleri'nin yönettiği 14 müze şöyle: