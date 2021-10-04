Bir Kadın, Parkta Dolaşırken 4.38 Karatlık Bir Elmas Buldu

Eşiyle beraber parkta dolaşan bir kadının başına eşi benzerine az rastlanır bir olay geldi. ABD'li kadın yerde 4,38 karat büyüklüğünde sarı renkli bir elmas buldu.

Hepimiz dışarda dolaşırken yerde değeri olan bir şey bulduğumuzda seviniriz; bulduğumuz şey 5 TL olsa bile. Ancak yerde değeri oldukça yüksek bir şey bulmak herkese nasip olan bir olay değildir. ABD California’da yaşayan bir kadın hariç.

California’nın Granite Bay bölgesinde yaşayan ve eşiyle Arkansas’ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı’nı ziyarete giden Noreen Wredberg, ziyareti esnasında yerde tam olarak 4.38 karatlık bir elmas buldu. Olayı “O zaman elmas olduğunu bilmiyordum. Çok temiz ve parlak görünüyordu. Ben de bakmak için elime aldım. “ şeklinde anlatan Wredberg, bulduğu taşın bir elmas olduğunu, parkta yer alan merkezdeki görevliler sayesinde öğrenmiş.

Parkta sadece bu yıl 258 elmas bulundu

Bulduğu taşı mikroskop altında incelediğinde elmasın renk ve şeklinin güzelliği karşısında adeta büyülendiğini kaydeden Wredberg; 4.38 karatlık elmasın limonata renginde ve armut şeklinde olduğunu aktardı. Park yetkilileri ise üzerlerini kaplayan toprak yıkandığı için taşların parladığı şiddetli yağış olan günlerin, yerde değerli taşlar aramak için en iyi zaman olduğunu belirtti; tıpkı Wredberg’in elması bulduğu gün olduğu gibi.

Aynı bölgede sadece bu yıl bulunan 258 elmas arasındakilerden en büyüğü olarak kayda geçen elmasa Wredberg; eşinin kedisinin ismi olan ‘Lucy’ adını koydu. Park yetkilileri; henüz herhangi bir değerin biçilmediği elmasın, büyüklüğüne bakıldığında epeyce yüksek bir fiyat karşılığında alıcı bulabileceğini düşünüyor. Wredberg ise bulduğu değerli taşla ne yapacağını henüz bilemediğini söylüyor.

Arkansas’taki Elmas Krateri Eyalet Parkı, parkı gezerken kıymetli taş bulanların buldukları bu taşları almalarına izin verilen tek yer olarak biliniyor. 1906 yılından bu yana 75 binden fazla elmasın bulunduğuna dikkat çeken park yetkilileri, bulunan taşlardan en az 33 bininin parkı ziyarete gelenler tarafından bulunduğunun da altını çizdi.