Bilim İnsanları Betelgeuse’ün Tozlandığı Fikrini Ortaya Attı

Geçen yılın sonunda, en parlak 11. yıldız olan Betelgeuse'ün önemli ölçüde solduğu ve normal parlaklığının yaklaşık %40'ına düştüğü bildirilmişti. Bu durum, dev yıldızın beklenenden daha yakın bir tarihte büyük bir süpernova olarak patlayacağı yönündeki söylentileri körüklemişti. Şimdi de uzmanlar Betelgeuse hakkında yayınladıkları yeni makalede yıldızın beklenenden daha sıcak olduğunu kaydetti.

Yeni yıla Betelgeuse’ün patlama ihtimali haberleriyle başlamış olsak da bir grup gök bilimci, yıldızın kararma davranışını açıklamak için farklı teoriler üretti. Washington Üniversitesi ve Lowell Gözlemevi'ndeki bilim insanları, Betelgeuse’ün patlaması için daha vakit olduğunu savundu.

Astrophysical Journal Letters’a kabul edilen ve basılmadan önce arXiv’de yayınlanan yeni makaleye göre UW Astronomi Profesörü Emily Levesque ve Lowell Gözlemevi'nde bir gök bilimci olan Philip Massey, Betelgeuse'ün son gözlemlerinin 14 Şubat 2020’de Arizona'nın Flagstaff bölgesinde alındığını bildirdi. Gözlemevi, uzmanların yıldızın ortalama yüzey sıcaklığını hesaplamalarına da izin verdi. Uzmanlarsa Betelgeuse'ün beklenenden çok daha sıcak olduğunu keşfetti.

Bu keşif, Betelgeuse'ün muhtemelen dış katmanlarındaki bazı malzemelerin, kırmızı süperdevlerde ortak olarak görülen bir şey olarak koparak atıldığını gösteriyor. Levesque konuyla ilgili “Bunu her zaman kırmızı süperdevlerde görüyoruz ve bu, onların yaşam döngüsünün normal bir parçası. Kırmızı süperdevler, zaman zaman yüzeylerinden malzeme döküyor ve dökülen bu parçalar da yıldızın etrafında toz gibi yoğunlaşıyor. Soğudukça ve dağıldıkça, toz taneleri bize doğru gelen ışığın bir kısmını emiyor ve görüşümüzü engelliyor” açıklamasında bulundu. Yani uzmanlara göre dev yıldız, patlamaya yaklaşmıyor sadece biraz tozlanmış durumda.

Betelgeuse gerçekten ne durumda?

Aslında patlama beklentisi hâlâ geçerliliğini koruyor. Gök bilimciler, Betelgeuse'ün çekirdeğinin önümüzdeki 100 bin yıl içinde bir süpernova olarak patlamasını bekliyor ki bu da normal akış içerisinde sayılıyor.

Bir yıldızın sıcaklığını ölçmenin basit bir görev olmadığını da burada eklememiz gerek. Bilim insanlarının bir termometreyi bir yıldıza karşı tutup herhangi bir sonuç elde edemeyecekleri hepimizin bildiği bir şey.

Sıcaklığı hesaplayabilmek, ancak bir yıldızdan çıkan ışığın spektrumuna bakarak mümkün olabiliyor. Henüz tam olarak sonlanmayan bu yöndeki çalışmalardan iletilecek yeni raporlar, Betelgeuse’ün akıbetini ortaya çıkaracak. Dev yıldız gerçekten soluyor mu yoksa her şey seyrinde mi ilerliyor?