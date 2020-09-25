Japonya'da bir kenarı 0.99 santimetre olan rubik küp üretildi. Normal boyutlardaki küplerle aynı işleve sahip olan küpün üretiliş amacı, rubik küplerin ilk kez 40 yıl önce Japonya pazarına girmiş olması. Ürünün fiyatı ise can yakacak türden.

Rubik küpleri hepimiz biliriz. Eğlenceli olduğu kadar sinir bozucu olabilen bu küplerdeki amaç, aynı renkleri aynı yüzeyde bir araya getirmektir. Ayrıca bugüne dek gördüğümüz rubik küpler genelde avuç içi büyüklüğünde olurdu. Japonya'da ise sadece bir parmağınızın ucunda taşıyabileceğiniz küçüklükte rubik küp üretildi. Bu küp, normal boyutlardaki halini bile yapamayan takipçilerimizin sinirini bozacak cinsten.

Az sonra göreceğiniz rubik küp o kadar küçük bir yapıya sahip ki, bir kenarı 9.9 milimetre. Ayrıca bu küpün ağırlığı da yok denecek kadar az. Yapılan açıklamalara göre bu rubik küp, sadece 2 gram ağırlığında. Üstelik bu küçücük rubik küp, tıpkı normal boyutlardaki gibi işlevsel. Yani parmağınızın ucunda durabilen bu rubik küpü yapabilirsiniz. Geliştirici ekip, küçük rubik küpün ultra hafif metal malzemeden imal edildiğini ifade ediyor.

İşte sadece 2 gram ağırlığında olan o rubik küp

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Küçücük yapıya sahip olan rubik küp, durduk yere tasarlanmadı. Japonya merkezli oyuncak üreticisi Bandai Co.'nun yan şirketi olan MegaHouse Corp. tarafından piyasaya sürülen rubik küp, orijinalinin Japonya'da piyasaya sürülmesinin kırkıncı yılı şerefine üretildi. Üstelik dileyen tüketiciler, bu özel rubik küpe boyundan büyük bir bedel karşılığında sahip olabilecekler.

MegaHouse Corp. tarafından yapılan açıklamalara göre bu ürün, an itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor. Ancak rubik küp bağımlıları, bu küçücük küpe aralık ayında ulaşabilecekler. Ürünün fiyatı ise 1,900 dolar (yaklaşık 14,500 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Dilerseniz artık sizleri, kenar uzunluğu 1 santimetre bile olmayan o rubik küp için oluşturulmuş tanıtım videosu ile yalnız bırakalım.