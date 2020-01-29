Okyanusun Artan Asit Seviyesi, Yengeçlerin Kabuğunu Eritiyor

National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) tarafından yapılan bir araştırma, Pasifik Okyanusu'ndaki asit seviyesinin hızla arttığını aktarıyor. Asit seviyesinin artması, yengeç kabuklarının erimesine neden oluyor.

Dünya okyanusları, atmosfere salınan karbondioksitin yaklaşık %30'unu emiyor. Atmosferdeki karbondioksit seviyesinin artması, sulardaki asit seviyesinin artmasına neden oluyor ve bu durum, canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. Son dönemde yapılan yeni bir araştırma, okyanus asitleşmesinin Pasifik Okyanusu'ndaki Dungeness yengeçlerinin kabuklarını erittiğini ortaya koydu.

Dungeness yengeci, Kuzeybatı Pasifik'teki deniz ürünü ticareti için hayati önem taşıyor, ancak yaşam alanındaki düşük pH seviyeleri, yengeçlerin kabuğunu eritiyor ve duyu organlarına zarar veriyor. Sonuçlar sürpriz değil ancak çalışmanın yazarları, yengeçlerdeki hasarın beklenenden erken gerçekleştiğini ve asit seviyesindeki artışın yengeçlere bu kadar hızlı zarar vereceğini tahmin edemediklerini belirtti.

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Araştırmacılara göre okyanusun artan asit seviyesi, Dungeness yengeç larvalarının avcıları caydıran ve sudaki hareket yeteneklerini düzenleyen kabuklarını aşındırıyor. Kabukları eriyen yengeç larvaları, diğer larvalardan daha küçük hale geliyor. Yengeçlerin kabuklarının erimesi, olgunlaşma hızlarını bozabilecek gelişimsel gecikmelere neden olabilir.

Okyanusun artan asit seviyesi, çoğu organizmanın kabuğunu oluşturan kalsiyum karbonatı eritiyor. Dış iskeletlere sahip olan organizmalar, fazla asidik suya karşı hassaslar çünkü kalsiyum karbonat kabukları, asidik okyanus suyuyla doğrudan temas halinde. Yengeçlerin yanı sıra istiridye, plankton gibi canlılar da asitten olumsuz etkileniyor. Elbette onlarla beslenen diğer canlılar da tehlike altına girmiş oluyor.

Deniz canlılarına gelen zarar, sadece Pasifik ekosistemini etkilemeyecek; aynı zamanda Kuzeybatı Pasifik'te deniz ürünleriyle geçimini sağlayan şehirlerin ekonomileri de bundan etkilenebilir. Araştırmacılar, okyanuslar tarafından emilen karbondioksiti azaltmak için karbon ayak izinin azaltılması gerektiğini vurguluyor.