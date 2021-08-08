Patates Tüketen Gençler Daha Sağlıklı Besleniyor

Yapılan bir araştırmaya göre patates tüketimi, gençlerin beslenme sağlığını belirlemede önemli bir rol oynayabiliyor. 16 binden fazla kişinin katıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar, tüketilen patateslerin, formu fark etmeksizin kişilerin ihtiyacı olan besinleri daha çok almalarını sağladığına işaret ediyor. Kızarmış patates veya cipsler de buna dahil olsalar da sağlık oranları diğer patates formlarına göre oldukça düşük.

Çocuk gelişiminde özellikle gerekli besinlerin alınması büyük önem taşıyor. Bu noktada patates, püre ve haşlama gibi yöntemlerle yapıldığında ebeveynleri, kızartma ve cips şeklinde sunulduğunda ise çocukları memnun edebiliyor. Ebeveynleri ve çocukları orta noktada buluşturduğunu nadiren görüyor olsak da patatesin bir şekilde herkese ulaşabildiği su götürmez bir gerçek.

Yapılan bir araştırma, patates tüketiminin 9 ile 18 yaş arasındaki gençler üzerinde nasıl etkileri olduğuna odaklanıyor. Araştırmada hem hiçbir şekilde patates tüketmeyen bireyler hem de kızartma, püre gibi tüm formlarında tüketenler bulunuyor. Sonuçlara gelindiğinde ise herhangi bir şekilde patates tüketen kişilerin, sağlık için gerekli olan besinlerden daha çok elde ettiği görüldü.

Kızarmış patatesler ve patates cipsleri, hiç patates tüketmemekten iyi olsa da diğer formlara göre daha az skor elde etti:

2 kez 24 saatlik beslenme takibinin yapıldığı araştırmada 16 bin 633 katılımcı bulunuyor. 9 ile 18 yaş arasındaki bu kişilerden 12 yaşından küçükler ebeveyn yardımıyla geri dönüş sağlarken 12 ile 18 yaş aralığındakiler kendi başlarına yeme alışkanlıklarını aktardılar.

Sonuçlara dayanarak; ‘patates tüketmeyenler’, ‘fırınlanmış, haşlanmış, püre ve karışım halinde patates tüketenler’, ‘fırınlanmış, haşlanmış, püre, karışım halinde ve kızarmış patates tüketenler’, ‘fırınlanmış, haşlanmış, püre, karışım halinde, kızarmış ve cips olarak patates tüketenler’ şeklinde 4 adet grup oluşturuldu.

Sağlıklı Tüketim İndeksi (HEI) verileriyle beslenmenin puanlandırıldığı araştırmanın sonucunda; fırın, haşlama, püre ya da karışım şeklinde patates tüketen kişiler, patates tüketmeyenlere göre yüzde 4,7 daha yüksek skor elde etti.

Cips ve/veya kızarmış patates tüketen kişilerin skoru ise patates tüketmeyenlerin sadece yüzde 1,6 daha yüksekti. Sadece kızarmış patates tüketen kişiler ise hiç tüketmeyenlerden yüzde 2 daha yüksek skor elde etti.

Verilere göre patates tüketimi, gençlerin ihtiyacı olan besinleri alabilmeleri açısından yardımcı oluyor. Fakat cips ve kızarmış formda tüketilen patatesler, verilerin de gösterdiği üzere farkı o kadar da açmıyor. Yine de araştırmacılar, farklı durumlarda farklı sonuçlar elde edilebileceğinin altını çiziyor.