Teknoloji devlerinden Apple, zamanımızın en yeni teknolojilerinden olan katlanabilir ekranlı bir cihaz için patent aldı.

Teknoloji endüstrisinde, Samsung’un çok yakın zamanda katlanabilir bir telefon çıkartacağı bilinen bir durum. Tarih o kadar yakın ki 2019 yılının ilk çeyreği bile olabilir. Ayrıca Samsung'un katlanabilir telefonu kendisinden fazlaca bahsettirdi ve telefonun bir prototipi Samsung etkinliğinde gösterildi.

Katlanabilir telefon fikri son derece ileri teknoloji gibi görünse de bazı akıllı telefon hayranları bu teknolojinin gerekliliği üzerine tartışır durumdalar. Hatta bazıları bu teknolojinin bir geleceği olup olmadığını bile sorguluyor.

Samsung bu soruların cevaplarını vermeye hazırlanan tek firma değil. Söylentilere göre Samsung’un yanı sıra Çinli teknoloji devi Huawei de katlanabilir bir tasarım arayışı içerisinde ancak son sızıntılar sonucunda Apple’ın da bu arayışlarda olduğu anlaşıldı.

Bugün halka açık şekilde paylaşılan Apple patent dosyalarında katlanabilir telefonla ilgili patentleri görebiliyoruz.

Apple’ın son zamanlardaki OLED tercihini burada da görmek mümkün. iPhone X’dan bu yana LCD’den OLED teknolojisine dönen firma, patentinde OLED panelini tanımlayan bir listeye sahip. Ekranı bükülmelere ve katlamalara daha da dayanıklı kılmak için Apple, polimer ve pigment pullarını karıştıran bir kaplama geliştirdi. Bir kere OLED ekrana uygulandıktan sonra bu kaplama bükülmelere ve katlamalara karşı bir koruyucu olarak işliyor.

Apple’ın patentindeki ilgi çekici şey ise telefonun hem içe hem de dışa katlanabiliyor olması. Şu ana kadar gördüğümüz tasarımlarda (Samsung) yalnızca içe katlanıyordu. Bunun sebebi de söylentilere göre Samsung’un dışa katlandığında kırılmayacak bir cam üretemediğiydi. Görünüşe göre Apple tam da bunu yapmaya çalışıyor.

Şu an için bu teknolojiyi Apple’dan ne zaman göreceğiz ya da görebilecek miyiz soruları cevapsız. Genellikle firmaların amatörce uğraştıkları alanda patent aldıklarını da hatırlatmakta fayda var. Yani firma teknolojiyi denedikten sonra satmamaya da karar verebilir. Bu olasılıkların cevaplarını da bekleyip göreceğiz.