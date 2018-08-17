Patlama ve Yanma Sorunu Olmayan ‘Süper Batarya’ Geliştirildi

Günümüzde neredeyse bütün insanlar, bataryası olan ve şarja ihtiyaç duyan birden fazla cihaz kullanıyorlar. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, kulaklıklar ve daha nicesi… Bu kadar çok bataryanın sıklıkla şarj edilmesi, bu sırada patlama ve yanma tehlikelerinin olması ise büyük tehdit. Yeni bir araştırma, geleneksel lityum-iyon pilleri ve sorunlarını tarihe gömecek teknoloji keşfiyle sonuçlandı.

Yıl içerisinde defalarca kez bataryalı ürünlerin patladıklarına dair haberler alıyoruz. Bu patlamalar ve yanmalar bazen o kadar büyük sorunlara neden oluyorlar ki, insanların ölümüne bile yol açabiliyorlar. Özellikle eskiyen bataryaların ciddi tehdit oluşturduklarını biliyoruz. Hatta yüklü olan bataryaların bir darbe alması durumunda nasıl infilak ettiklerini herkes biliyor. Aslında bakacak olursanız, üzerimizde taşıdığımız bataryalı cihazlarla hepimiz birer ayaklı bomba gibiyiz. Bu durum da teknolojinin en ideal olmayan çözümlerinden birisi.

Bataryaların tehlikeli olmalarının ardında, onların uzun yıllardır hep aynı teknolojiyle geliştirilmeleri nedeni yatıyor. Lityum-iyon piller olarak bildiğimiz bu bataryaların 10 yıl önceki versiyonlarıyla aralarında iki önemli fark var: Daha küçük alanda daha fazla enerji depolamaları ve hızlı şarj olmaları. En yaygın sorun ise ömürlerinin gerçekten de çok kısa olması. Michigan Üniversitesi araştırmaları tarafından yapılmış ve yakında yayınlanacak olan bir bilimsel araştırma, lityum-iyon pilleri sorunlarıyla beraber gömecek teknolojiyi gündeme getirdi.

Araştırma ekibi, seramik ve likit elektrolit kullanarak geliştirdikleri bu teknolojiye kesin bir alternatif gözüyle bakıyorlar. Söz konusu bataryalar yanmıyor, patlamıyor. Hatta takılı oldukları cihazların tek şarjla günler ya da haftalar boyunca dayanmasını da sağlıyorlar. Eğer otomotiv teknolojilerinde kullanılırlarsa, elektrikli araçlarının menzilini ciddi şekilde arttıracakları söyleniyor.

Ekibin lideri Jeff Sakamoto, “Yaptığımız çalışma, oyunun kurallarını değiştirecek. Bir bataryanın nasıl çalıştığına dair paradigma kayması yaratabiliriz.” şeklinde konuştu. Paradigma kayması, toplumun zihninde ve alışkanlıklarında yer etmiş bir şeyin radikal şekilde değişmesi anlamına geliyor. Fazlasıyla iddialı ve beklentileri yükselten bir açıklama doğrusu.

Yeni bataryalar 10 kat daha hızlı şarj olabiliyorlar. Söz konusu seramik-elekrolit bataryalar üzerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Uzmanlar, bu teknolojinin mevcut sistemlerin yerini alacağına kesin gözüyle bakıyorlar.