Patlayan AA Pil Şarj Cihazı, Bir Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Dünyanın dört bir yanında birçok insanın zarar gördüğü batarya ve şarj cihazı patlamaları, bir kişinin daha canına mal oldu.

Neredeyse her an elimizin altında olan akıllı telefonlarımız ve farklı türdeki şarj cihazlarımız, kimi zaman bir ölüm makinesi haline bürünebiliyorlar. Bu noktada Almanya’nın Hamburg kentinde de benzer bir olay gerçekleşti. AA pilleri şarj etmek için kullanılan şarj cihazının patlamasıyla hayatını kaybeden genç adam, bizlere bu cihazların ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Hamburg kentinin St. Pauli bölgesinde gerçekleştiği ifade edilen olayda, 26 yaşındaki genç adam ofiste çalıştığı sırada beklenmeyen bir şekilde şarj cihazı patladı. Olayın şiddetiyle yaralanan ve sonrasında hayatını kaybeden adamın ölümü, diğer çalışanları da şok etti.

Radyolarda ve çeşitli küçük elektronik cihazlarda yer alan AA pilleri şarj etmek için kullanılan şarj cihazı, olay sonrasında alınan ifadelere göre nedensiz bir şekilde patlamıştı. Şu an için modeli bilinmeyen pil şarj cihazının patlama nedeni, ilgili polis ekipleri tarafından da araştırılıyor.