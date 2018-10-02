  • Patlayan Telefonlar Kervanına Xiaomi Mi A1 de Katıldı

Patlayan Telefonlar Kervanına Xiaomi Mi A1 de Katıldı

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Xiaomi Mi A1, şarj halindeyken ve sahibi uyurken bir anda patladı. Olayın neden kaynaklandığı ise gizemini koruyor.

Son yıllarda özellikle batarya ömrü konusunda diğer telefon markalarına toz yutturan Xiaomi, bu kez güzel bir haberle gündeme gelmedi. Bataryasının performansının üst düzey olması bununla birlikte şarj edilebilme süresi yine diğer cihazlara nazaran minimum seviyelerde olan Xiaomi'nin Mi A1 model telefonu patladı.  
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Yüksek ihtimalle Çin'de gerçekleşen olayı yaşayan kişinin arkadaşının iddiasına göre patlama telefon şarj halinde ve kapalıyken ayrıyeten sahibi uyurken gerçekleşmişti. Telefon ünitesi alev aldı, ancak cihaz koruyucu bir kılıfın içerisinde olması dolayısıyla telefon sahibi zarar görmedi. Cihaz sahibinin ucuz kurtulmasının bir diğer sebebi de telefonun çok yakın konumda olmamasıydı. 
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Bu tür kazalar, arızalı bataryadan, hatalı şarj adaptöründen ve şarj modelinden kaynaklı olarak gelişebilir. Cihaz sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, okuyucularımıza da bu tür kazalar için dikkatli olunmasını öneriyoruz. 

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2018/10/02/xiaomi-mi-a1-reportedly-explodes-near-sleeping-owner-while-charging/
Etiketler: batarya, xiaomi, xiaomi mi A1
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