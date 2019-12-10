Apple’ın otonom sürüşlü araba çalışmalarına ait belgeleri Çin’de bir şirkete vereceği iddia edilen bir Apple mühendisi, Çin’e giderken gözaltına alınmıştı. Söz konusu mühendisin belgeleri arasında Patriot füze programında sınıflandırılmış bir dosyanın da bulunduğu iddia edildi.

Apple’da daha önce mühendis olarak çalışan Jizhong Chen, Çin’e gitmek için yola çıktığında Apple’ın otonom sürüşlü otomobilinin projesine ait fotoğraf, şema ve kılavuzları topladığı ve ismi verilmeyen bir Çinli firmaya vereceği iddiası ile gözaltına alınmıştı. Savcılar, daha önce şirketler arası casuslukla suçladıkları Chen’in evindeki belgelerde Patriot füze programında olan bir dosyayı da bulduklarını açıkladılar.

Savcıların iddiasına göre Patriot füze programında tanımlı olan Raytheon Co. belgeleri, Chen’in General Electric de dahil olmak üzere eski çalıştığı şirketlere ait belgelerin de içinde bulundu.

Jizhong Chen, Apple’ın belgeleri ile ilgili suçlama nedeniyle gözaltına alındığında 500.000 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Kefaletle serbest bırakılan Chen’in kaçmasını engellenmesi için bir cihazla konumunun takip edilmesine karar verildi. Chen hakkında suçlamada bulunan savcılar, elektronik cihazla konumu takip edilen Chen’in Maryland’deki evinde bulunan belgelerin konum takibini doğruladığını söylüyorlar.

Mahkeme, mühendisin kaçmaması için konum takibi zorunluluğu getirdi

Chen’i temsil eden avukatlar, benzer bir suçlama ile karşı karşıya olan başka bir Apple mühendisinin daha savunmasını yapıyorlar. Avukatlar, mühendisleri savunurken aynı zamanda savcıların konum izleme talepleri ile de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Chen hakkında suçlamalarda bulunan savcılar, 29 Ekim tarihinde yaptıkları açıklamada, Raytheon’un en iyi bilinen silahlarından birine ilişkin 2011 belgesinin, ABD Savunma Bakanlığı’nın güvencesi altında bulunan yerler haricince saklanmasına izin verilmediğini açıkladı. Savcılar, Chen’in yaklaşık 8 yıldan fazla bir süredir, yasadışı olarak eski işvereninden alınmış bir ulusal güvenlik belgesine sahip olduğunu iddia ettiler.

ABD kamuoyunda bu belgelerin bir mühendisin evinde bulunması tartışma yaratabilir. Ancak pazartesi günü gerçekleştirilecek mahkemede bu belgenin nasıl ele geçirildiği sorusuna cevap verileceği düşünülmüyor. Chen’in avukatları da, savcılar da belgenin nasıl ele geçirildiğine dair sorulara cevap vermediler.

Mühendis'in casusluk yaptığına dair net bir kanıt yok

Savcılar, bulunan belgelerle ilgili endişeli olduklarını dile getiriyorlar. Chen’in elektronik cihazla konumunun takip edilmesi kararı ekim ayında kaldırılmıştı. Savcılar, şimdi bu kararın yeniden uygulanmasını istiyorlar.

Chen’in avukatları ise savcıların böyle bir karar için daha fazla kanıt sunmasını istiyorlar. Avukatlar, aynı zamanda müvekkilleri hakkında, denetimli serbestlikleri denetleyen federal makam tarafından artık izlenmeye gerek olmadığı kararı verildiğine dikkat çektiler. Chen, bütün denetimli serbestlik şartlarına uyduğu ve tam zamanlı bir işe girdiği için federal makam bu kararı aldı.

İki ABD’li mühendisi savunan Daniel Olmos isimli avukat, her iki mühendisin de Apple’ın fikri mülkiyetini üçüncü bir tarafla paylaştığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor. Böyle bir kanıtın olmaması mühendisler açısından önemli. Çünkü bilgilerin bulundurulması tek başına bir suça işaret etmiyor.

Jizhong Chen hakkında süren şirketler arasında casusluk davası ortaya çıkan belgelerle başka bir yöne doğru evrilmiş görünüyor. Belgelerin ne şekilde ele geçirildiği, doğruluğu gibi veriler tabii ki davanın yönünü belirleyecektir. Ancak yine de Chen hakkındaki davanın ABD ile Çin arasındaki mücadelenin görünen küçük bir yüzü olduğu kesindir.