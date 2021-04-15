Samsung, 1 ay önce takdir edilesi bir videoyla çocukların internet kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekmiş, videoda Samsung Kids özelliğini de tanışmıştı. Şirket şimdi de TOÇEV'le işbirliğinde bulunarak yarattığı yeni projeyi duyurdu. Ebeveynleri güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Paylaşmanın Sorumluluğunu Al' platformu kullanıma açıldı.

Günümüzde internet kullanımı sadece yetişkinlerin değil, çocukların da hayatının bir parçası. Çocukların bazen anaokulu çağından itibaren tablet ve telefonlarla kullandığı internetin yeni nesillerin gelişmesinde birçok olumlu rolü var. Ancak internet maalesef çocukların göz önünde bulundurularak işletildiği bir kurum değil. Bazen yetişkinler bile internette gördüklerinden kötü anlamda etkilenebiliyor. Samsung ve TOÇEV de ebeveynlerin bu endişesine derman olacak bir platformu kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Samsung ve TOÇEV, ‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ isimli projesini duyurdu. Ebeveynlere internetin zaman ve içerik açısından doğru kullanımı, çocukların internet kullanımının kontrolü gibi konularda bilgi sunacak çevrimiçi platformun küçüklere son derece güvenli bir internet tecrübesi sunmayı amaçlıyor.

‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ platformu nedir?

2016 yılında “Siber Zorba Olma! #FarkınaVar”, 2019’da “İnterneti Tadında Kullan” farkındalık kampanyalarıyla internetin doğru kullanımı konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçlayan Samsung, bu yıl da çocukların sanal dünyadaki güvenliği konusunda ebeveynlerin yardımına koşacak bir projeye imza attı. ‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ projesi, Samsung ve TOÇEV tarafından birlikte geliştirildi. Proje dahilinde açılan çevrimiçi platform, ebeveynlere çocuklarının internetteki güvenliğini sağlama konusunda yardımcı olacak.

‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ platformunda hem video hem de yazı formunda konuyla alakalı birçok içerik yer alacak. İnternette çocukların karşılaşabileceği tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylı bir şekilde açıklanacak. Belli yaş gruplarına özel içeriklerin de bulunduğu platformda ebeveynlerin kendilerini gözlemleyebilecekleri anketler de bulunacak.

“Bilinçli internet kullanımı çocukların geleceklerini olumlu yönde değiştirecek”

Samsung Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İnsanları sevdikleri kişilerle veya takip ettikleri içeriklerle buluşturan akıllı telefonları, tabletleri geliştirirken kullanıcılarımızla güven ilişkisini daha da sağlamlaştıracak şekilde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu nedenle cihazlarımızın olumlu etki oluşturacak şekilde kullanılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl da aldığımız olumlu geri bildirimler ve 'İnterneti Tadında Kullan' kampanyamızın odaklandığı konuları göz önüne alarak, toplumu bilinçlendirme hareketimize çok önemli bir proje ile devam ediyoruz. Çalışmamızın ilk ayağını reklam filmimiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaştık. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz kampanyada, internetin gerekli önlemler alınmadan kullanımlarına sunulması durumunda, çocukların karşılaşabilecekleri olumsuzluklara dikkat çektik. Anne ve babalara “Kontrolü Elden Bırakma” sloganımızla seslenerek, çocukların internette kontrollü bir şekilde gezinti yapabilmeleri için Samsung Kids uygulaması ile önlem alabileceklerini aktardık. Şimdi ise “İnterneti Tadında Kullan” kampanyamızın bir diğer ayağını daha hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Kampanyamızı bu kez TOÇEV ile birlikte yine 'Paylaşmanın Sorumluluğunu Al' projesi kapsamında farklı bir açıdan daha ileriye taşıyoruz."

"Yayınladığımız kampanya filmiyle anne ve babaları bu konuda sorumluluk almaya davet ederken TOÇEV ile birlikte de bir online platform oluşturduk. Paylaşmanın Sorumluluğunu Al isimli bu platformumuz Samsung Türkiye sayfası altında kamuoyunun hizmetine bugün itibarıyla sunuluyor. TOÇEV ile birlikte attığımız bu adımla, internette çocukların karşısına çıkabilecek tehlikelere karşı ebeveynleri bilinçlendirip alabilecekleri önlemleri onlara yeniden hatırlatıyoruz. Oluşturulan platformu bir ebeveyn portalı olarak kurguladık. Bu platformumuzun çocuklarını güvenle geleceğe hazırlamak isteyen anne ve babalar için faydalı bir rehber olacağına gönülden inanıyoruz.”

Onlarca içerik sitede yerini aldı

Kullanıma açılan sitede şimdiden birçok farklı başlıkta içerik bulunuyor. Farklı konu başlıkları altında ve farklı yaş grupları için yazılmış yazıları okumak, uzmanlardan bilgi alabileceğiniz videoları izlemek için buraya tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Eğer bir ebeveynseniz sizin için tavsiyemiz ve ricamız; uzmanlardan da duyabileceğiniz gibi şu: Çocukların internet kullanımının herhangi bir oyuncakla oynamasından farklı olduğunun farkına varın. İnternet bir yetişkin için bile tehlikeli bir yer olabilirken çocuğunuzu gerekli korumalardan mahrum bırakmayın. ‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ gibi kaynaklardan konu hakkında bilgi alarak çocuklara oldukça yararlı bir internet kullanımı sağlamak mümkün.