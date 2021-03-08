PayPal, Kripto Güvenlik Şirketi Curv'ü Satın Aldı

Son dönemlerde kripto paralara olan ilgisi giderek artan PayPal, İsrail merkezli kripto güvenlik girişimi Curv'ü satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı ancak satın alımın 200 ila 300 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor.

Merkezi ABD'de bulunan online ödeme sistemi PayPal, Tel Aviv merkezli kripto para birimi girişimi Curv'ü satın aldığını duyurdu. Curv, kripto varlıkları güvenli şekilde saklamaya yardımcı olan bir kripto para birimi güvenlik şirketi olarak biliniyor ve kullanıcıların herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan kripto cüzdanlarına erişmesini sağlayan bulut tabanlı bir hizmeti işletiyor.

PayPal, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD'deki kullanıcıların ilk kez belirli kripto para birimlerini satın almasına, satmasına ve tutmasına izin vermeye başlamıştı. Şimdiyse şirket, kripto güvenlik girişimi Curv'ü satın alarak platformundaki dijital varlıkların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Anlaşmanın 200 ila 300 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor:

Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı ancak kaynaklar, geçen hafta satın alma söylentileri ilk kez ortaya çıktığında, anlaşmanın 200 milyon ila 300 milyon dolar arasında olabileceğini bildirmişti. Şirkete yakın bir kişi ise anlaşmanın 200 milyon doların altında olduğunu söylüyor

PayPal'in kripto para biriminden sorumlu Jose Fernandez de Ponte, Curv'ün satın alınmasının, daha kapsayıcı bir finansal sistem vizyonunu gerçekleştirmek için "yetenek ve teknolojiye yatırım yapma çabalarının" bir parçası olduğunu söyledi.

Curv, son kullanıcılar için tasarlanmış bir kripto para cüzdanından ziyade kurumlara ve kurumsal müşterilere hizmet veriyor. Bu nedenle fonlar gibi büyük miktarlarda kripto para alımı gerçekleştiren kurumsal müşteriler, Curv ile çalışmayı düşünebilir.

Yapılan açıklamada satın alım işleminin 2021 yılının ilk yarısında sonlanacağı bildirildi. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmasa da bir sonraki bilanço döneminde detayların paylaşılması bekleniyor.