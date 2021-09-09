Paypal, Japonya'da hizmet veren bir finans şirketi olan Paidy'yi satın aldı. 2,7 milyar dolara mal olan bu satın alma işlemiyle PayPal, Japonya'daki tüketicilere "şimdi al sonra öde" imkanı sunmaya başlayacak. Satış işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

2016 yılından beri Türkiye'de hizmet vermeyi bırakan PayPal, Japonya'da oldukça popüler bir faizsiz kredi sağlayıcı olarak hizmet veren Paidy isimli şirketi satın aldı. Bloomberg'in servis ettiği habere göre PayPal, Japon şirketi satın almak için 2,7 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti. Satış işlemlerinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Faizsiz kredi sağlama hizmetleri, pek çok ülkede "BNPL" olarak biliniyor. BNPL şirketleri, tüketicilere faizsiz krediler sunarak herhangi bir ürünün satın alındıktan sonra taksitlerle ödenebilmesini sağlıyorlar. Bu tür şirketler, kazançlarını ise tıpkı kredi kartı şirketleri gibi, satıcılardan sağlıyorlar. PayPal'ın Paidy'yi satın almasının nedeni ise şirketin sahip olduğu ilginç bir özellik.

Jack Dorsey de benzer bir adım atmıştı

Japonya'da hizmet veren Paidy, rakiplerinden farklı olan bir özelliğe sahip. Bu şirket, bir tüketiciye internet üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirip, daha sonra o perakende mağazasına giderek ödeme yapılabilmesini sağlıyor. Yani Japonlar, Paidy sayesinde "şimdi al sonra öde" şeklinde bir avantajla karşılaşmış oluyorlar. Bugüne dek Japonya'da benzer bir hizmet veremeyen Paypal, Paidy'yi satın alarak önemli bir gelir kaynağı daha edinmiş oldu.

BNPL şirketleri, son dönemlerde pek çok ülkede yaygınlaşmaya başladı. Hal böyle olunca da geleceğe yönelik adımlar atmak isteyen dev şirketler, BNPL oluşumlarına göz diktiler. Hatta Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, sahip olduğu Square isimli şirketin bünyesine de bir süre önce bir BNPL şirketi kattı. Dorsey, bu satın alma işlemi için Avustralya'da hizmet veren AfterPay'e 29 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.