16 Aralık tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan Smarketing Pazarlama Zirvesi, pazarlama dünyasının geleceğini ele alıyor.

Türkiye’de pazarlama dünyasında yaşanan sorunlar, teknolojinin pazarlama dünyasına olan etkisi ve üniversite öğrencilerinin pazarlama alanındaki başarı hikayeleriyle tanışmasını isteyen Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı İletişimciler Kulübü, pazarlama dünyasını Smarketing Pazarlama Zirvesi’nde bir araya getiriyor. 16 Aralık 2018 Pazar günü Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda düzenlenecek Smarketing Pazarlama Zirvesi’nde pazarlama dünyasının etkin şirketlerinden gelen konuşmacılar, üniversite öğrencilerine pazarlama alanındaki deneyimlerini ve marka değeri yaratmanın önemini anlatacak.

Huawei Türkiye, Coca Cola, Gittigidiyor ve diğer onlarca önemli markanın temsilcilerinin katılacağı etkinlikte öğrenciler “Etkili bir pazarlama nasıl gerçekleşir?”, “Modern pazarlama pazarda neyi değiştirdi?” ve “Pazarlama dünyasında bizi neler bekliyor?” gibi soruların yanıtlarını bulacak.

Toplamda dört oturumdan oluşan etkinlik 10:30’dan 18:00’a kadar devam edecek. Etkinlik boyunca katılımcılar için ücretsiz yiyecek ve içecekler de sunulacak. Verilen aralarda etkinliğe katılan öğrenciler, konuşmacılarla sohbet etme ve hayallerini anlatma fırsatı da yakalayacak. Etkinlik sonunda katılan tüm öğrencilere etkinliği takip ettiklerini belirten “Katılım Sertifikası” verilecek.

ETKİNLİĞİN GELİRLERİ KÖY OKULLARINA YARDIM AMAÇLI KULLANILACAK

Katılım ücreti 35 TL* olarak belirlenen etkinliğin tüm gelirleri “Bi’ Umut BAU” projesi kapsamında köy okullarına yardım edilmesi için kullanılacak. Böylelikle Smarketing Pazarlama Zirvesi, geleceğin iletişimcilerine ışık tutarken Türkiye’nin nitelikli yeni öğrenciler kazanması için sunacağı destekle de Türkiye’ye umut olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney (Ana) Yerleşkesi’nde bulunan Fazıl Say Salonu’nda gerçekleşecek Smarketing Pazarlama Zirvesi’nin biletleri, biletino.com üzerinden alınabiliyor.