Pazarlama ve Finans Zirvesi, 12-15 Kasım'da İTÜ'de

Kariyer hayatına yön vermek isteyen öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Pazarlama ve Finans Zirvesi, bu sene de binlerce öğrenciyi iş dünyasının hatırı sayılır isimleriyle buluşturuyor. İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi,12-15 Kasım tarihleri arasında Ayazağa kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Pazarlama ve Finans Zirvesi, 12-15 Kasım tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Sertifikalı zirveye 2 bin 5 yüz öğrencinin katılması beklenirken; öğrenciler, alanında uzman isimlerin katılım gösterdiği panellerle kendilerini geliştirecek, çeşitli workshop, casestudy etkinliklerine katılabilecekler. Zirve sonunda öğrenciler, katılım gösteren firmalara iş ve staj başvurusu yapma fırsatı bulacaklar.

Türkiye’nin önde gelen yöneticilerinden NEF CEO’su Erden Timur, Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu, PETROL OFİSİ CFO’su Serhan ULGA , Demir Döküm CMO Erdem Ertuna ve Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl gibi isimlerin bulunduğu zirvede, öğrenciler Pazarlama ve Finans ile ilgili donanım sahibi uzman kişilerin bilgi birikimi doğrultusunda farklı bakış açıları kazanacak.

12-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı Pazarlama ve Finans Zirvesi'ne kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla detay almak için pazarlamafinans.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.