Şirket analizi yapan ve çalışma ortamının daha iyi hale gelmesi için danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni belirledi. Araştırmada 179 şirketten 96 bin 269 çalışanın koşullarına odaklanıldı. Çalışan odaklı yönetim anlayışına sahip, insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip olduğu belirlenen 31 şirket ödül kazandı.

Araştırmada 92 şirket ödüle aday oldu. Great Place to Work Enstitüsü’nün çalışmasında güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu konuları ele alındı. Enstitünün felsefesini yansıtan bu beş boyutun dışında insan yönetimi uygulamaları ve çalışan değerlendirmeleri de araştırmada esas alındı. Ödüllerin verildiği kategoriler çalışan sayılarına göre belirlendi. Kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar ödül aldı.

İş dünyasından pek çok katılımcının yer aldığı ödül töreninde sıralamalar ise şu şekilde oldu:

20-50 Kişilik Küçük İş Yerleri:

Udemy Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri Inspak Pixery

50-250 Çalışan Sayısı

Gittigidiyor/eBay Magna Gümrük Müşavirliği Johnson Wax Borlease Otomotiv Viessmann Adesso Paksoy Avukatlık

250-500 Çalışan Sayısı

AbbVie Magna Seating Türkiye Novartis Organik kimya Astra Zeneca SOCAR Stackpole International Döhler Gıda Servier

500-2000 Çalışan Sayısı

Sahibinden.com Glaxo Smith Kline 3M Atasun Optik MAPFRE Tavuk Dünyası STAR Rafineri

2000 Üzeri Çalışan Sayısı

Hilton Kuveyt Türk Katılım Bankası Albaraka Türk Katılım Bankası Petkim

Herkes için en iyi işyeri ortamı ödülü olan “Great Place to Work ForALL” ödülü Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax’a giderken, kadınlar için en iyi çalışma ortamı ödülü “Best Workplace for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve Astra Zeneca aldı. EVP (Employee Value Proposition/Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavrilik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay’in oldu. 5. Yıl Özel Ödülleri ise AbbVie ve GittiGidiyor/eBay’in oldu.

Yaşam Boyu Öğrenme özel ödülünü sahibinden.com alırken, İş Yaşam Dengesi özel ödülüne AbbVie, Diversity özel ödülüne GittiGidiyor/eBay, İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis’e gitti. Astra Zeneca ve MAPFRE, Toplumsal Paylaşım özel ödülünü aldı. Organik Kimya ise Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği özel ödülüne ulaştı.

Gecede ayrıca Kuveyt Türk’e Finans, AbbVie’ye Pharma(Ecza), Udemy’ye IT, Magna Seating Türkiye’ye Üretim ödülü verilirken, Viessmann da Ege’nin En İyi İşvereni ödülünü aldı.

Grat Place to Work Enstitüsü Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, asıl yaptıkları işin güven algısını ölçmek olduğunu söylüyor. 24 konuda analiz yapabildiklerini söyleyen Toprak, şirketleri kültürel dönüşüme hazırladıklarını söylüyor. Dijitalleşmenin şirketlerin yeri konusunda endişe yarattığını söyleyen Toprak, Türkiye’deki genel yaklaşımı değiştirmeyi amaçladıklarını söylüyor. Topladıkları verilerle danışan şirketlerin dönüşümüne destek olduklarını belirtti.

Akademisyen ve Marka Stratejisti Dr. Engin Baran, insan kaynaklarında dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, şirketlerin öze döneceğini söyledi. İleride insan kaynakları alanında önce sadeleştirme sonra da zenginleştirme yaşanacağını söyleyen Baran, bütün şirketlerin bu değişimden geçeceğini ancak değişimin her şirket için farklı olacağını söyledi.

Great Place to Work’ün kıdemli danışmanlarından Prof. Dr. Türker Baş, “Her şey değişiyor ve belirsizlik hat safhada. Bu durumda çalışanlar güvenecekleri birini arıyorlar. Liderlik ise artık hiç olmadığı kadar önem kazandı. Fakat günümüzde artık güven duygusu sadece çalışana dokunarak, tutarlılıkla ya da adil davranarak olmuyor. Burada yetkinlik de önem kazanıyor. Artık çalışanlarımız yöneticilerinden iş birliği bekliyor. Bunun yanında stratejiyi, vizyonu daha uygulanabilir kilometre taşlarına dönüştüren lider arayışındalar. Biz de şirket olarak bu bilinçle ‘Great Leader’ kavramını yarattık. Güven duygusu, strateji ve iş birliği yapmayı ayrı ayrı ölçerek bunların her birinde yetkinliği üst düzey olan liderleri Great Leader sertifikası ile ödüllendiriyoruz.” dedi.