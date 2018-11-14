Oyun dünyasında bit pazarına nur yağarken, klasik PC oyunları için de yepyeni bir konsol üretildi.

NES Classic, Atari VCS ve PlayStation Classic hamlelerinden sonra PC oyuncuları için de bir mini cihaz geliştiriliyor. PC Classic adı verilen cihazla PC'deki efsane oyunları televizyonunuzda deneyimleyebileceksiniz.

Unit-E firması arafından geliştirilen cihazda bir adet DOSBox emülatörü bulunuyor. PC Classic adı verilen konsol için lisanslanan oyunlar henüz açıklanmış değil. Ancak retro konsolları fetiş haline getirmiş kitle dışında çok ilgi çeker mi, orası biraz muamma. Nitekim PC'ye HDMI kablosu bağlayarak da yapabileceğiniz bir işlem için konsol parası vermek çok da mantıklı gelmiyor kulağa.

PC Classic duyurusu geldiğinde, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü bunun bir şaka olduğunu dahi düşünenler oldu. Ancak gelen resmi tanıtım videosu sonrasında konsolun yıl sonuna yetiştirileceği ortaya çıktı. Tanıtım videosunda gördüğünüz üzere oyun paketinde Doom da yer alacak.