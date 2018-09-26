Steam'in raporuna göre, 12 yıllık Xbox 360 kumandası, oyuncular arasındaki en popüler kumanda olmaya devam ediyor.

Microsoft Xbox 360 çıkalı neredeyse 13 yıl oldu; ancak bu konsolun kumandası, çıkan onca yeni kumandaya rağmen PC oyuncularının Steam’de bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Steam tarafından yayınlanan bir rapor, 2015 yılından beri 27.2 milyon oyuncunun Xbox 360 kumandasını platforma kayıt ettirdiğini belirtiyor. Bu rakam, PlayStation 4 ve Xbox One kumandalarının toplam kullanım oranlarından bile fazla.

Steam, 2015 yılında oyunculara herhangi bir oyun kumandasını istedikleri gibi ayarlamaları olanağı sunan Steam Input’u duyurmuştu. Bu, oyuncuların, bilgisayar oyunlarında istedikleri oyun kumandasını kullanmalarına olanak tanıdı. Bu değişiklik öncesinde PC geliştiricileri varsayılan olarak yalnızca Xbox 360 kolunu destekliyorlardı; çünkü bu kol Microsoft tarafından geliştirilmişti ve Windows işletim sistemine sorunsuz bir şekilde bağlanıyordu. Ayrıca çoğu oyuncu bu oyun koluna zaten Xbox 360 konsollarını satın aldığında sahip olmuştu.

PC oyunculuğu, Steam Input entegrasyonu sayesinde daha kolay bir hale geliyor ve oyuncular, hiç sahip olmadıkları kadar çok kumanda seçeneğine sahip oluyorlar. Steam Input, 200’den fazla oyun kolunu destekliyor; buna bizzat Steam tarafından üretilen bir kol da dahil. Steam Input yazılımı, oyun kumandalarının birçok PC oyunu ile uyumluluğunu, geliştiricilerin bu desteği kendilerinin eklemesine gerek kalmadan sağlıyor.