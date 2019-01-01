PC Oyuncularında Mutlaka Bulunması Gereken 5 Uygulama

Siz de bir PC oyuncusuysanız, sıklıkla faydalanacağınızı düşündüğümüz 5 farklı program oldukça işinize yarayacak.

Siz de bir oyuncuysanız ve oyun oynamak dışında kayıt almak, arkadaşlarınızla iletişim kurmak ve online oyun deneyimiyle de ilgiliyseniz aşağıdaki uygulamalara mutlaka sahip olmanız gerek.

Geçtiğimiz yıllardan beri oyun içi iletişim sunmayan yapımlar için farklı farklı sesli iletişim uygulamaları çıktı. Ancak hiçbiri Discord kadar kullanıcı dostu ve kalıcı olamadı. Oyuncuların bilgisayarında mutlaka yer almalı.

Parsec oldukça enteresan bir uygulama. Sadece tek bilgisayar üzerinden çoklu oynanabilen yapımları arkadaşlarınızla oynamanızı sağlıyor. Bir nevi modern zamanların Hamachi'si...

Bilgisayarınız üzerinden oyun videoları kaydetmek istiyorsanız ve profesyonel yazılımlarla uğraşmak istemiyorsanız en uygun adres OBS Studio... Tamamen ücretsiz ve çözmesi çok kolay.

Twitch'i elbette aramızda bilmeyen yok. Ancak çoğu kişi Twitch'in bir de masaüstü uygulaması olduğundan bihaber. Twitch uygulamasıyla video görüşmeleri ve sosyal medya entegrasyonu gibi güzel özellikler geliyor.

Halen işe yarayıp yaramadığı tartışılsa da Razer Cortex, bilgisayarınızdaki gereksiz RAM kullanımını azaltarak performansı artırdığını iddia ediyor. Denemeye değer.