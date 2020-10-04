ABD'de Konsolları Hedefleyen Bir Korsan Grubu Çökertildi

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bir korsan grubunun çökertildiği açıklandı. Bahsi geçen grubun Team Xecuter adlı ekip olduğu da duyuruldu.

Oyun sektörünün en önemli sorunlarından biri korsancılık. Bu sorunun çözülmesi için atılan pek çok adım var. Örneğin tek oyunculu oyunların internet bağlantısı istemesi, geliştiriciler tarafından atılan adımlardan biri olmuştu.

Yine de korsanın önünü tamamen kesmek asla mümkün olmadı ve gelecekte de olacak gibi gözükmüyor. Korsanla mücadele eden ekipler, ellerinden geldiğince bu suça bulaşmış kişileri yakalamaya çalışıyor. Benzer bir haber şimdi de ABD’den geldi.

Konsol korsanları yakalandı

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “kötü şöhretli” korsan grubu Team Xecuter’ın yakalandığı açıklandı. Bakanlık, 48 yaşındaki Fransız vatandaşı Max Louran, 35 yaşındaki Çin vatandaşı Yuanning Chen ve 51 yaşındaki Kanadalı Gary Bowser’ın yakalandığını duyurdu.

Ekip, konsolları hacklemek ve oyunların korsan kopyalarının oynanmasını sağlayan cihazlar satmakla suçlandı. İlginç olan ise ekibin sızmaya çalışmala suçlandığı konsollar oldu. Ekibin hacklediği konsollar arasında Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo Entertainment System Classic Edition, Sony PlayStation Classic ve Microsoft Xbox yer aldığı ifade edildi.

PlayStation’ın klasik versiyonunun ve NES olarak da bilinen Nintendo Entertainment System’in klasik versiyonunun listede yer alması dikkat çekti. İddianamede tutuklanan kişilerin yıllardır korsan sektöründe yer aldığı ifade edildi. Klasik konsollar geçmişte korsan hareketlerine hedef olduğu için bu listede yer almış olabilir.

Etkilenen yalnızca büyük firmalar değil

Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu korsanlık hareketlerinde yalnızca milyar dolarlık şirketlerin değil, sektörde yer alan ve sektörün ilerlemesini sağlayan her bir bireyin zarar gördüğünü ifade etti. Zarar görenlere bağımsız oyun yapımcıları ve küçük organizasyonlar da dahil.

Amerikalı yetkililer şimdi Louarn’ı Fransa’ya sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Bowser hali hazırda Dominik Cumhuriyeti’ne gönderilmiş durumda. Chen’in durumu ise Çin vatandaşı olması nedeniyle şu anda belirsizliğini koruyor.