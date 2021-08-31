İstanbul/Pendik'te 30 Ağustos Pazartesi günü seyir hâlindeki Lamborghini marka bir otomobil arızalanarak yolda kaldı. Milyonlarca lira değerindeki otomobilin çalışmasını vatandaşlar iterek sağladı.

Her sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de markalar arasında ve her markanın ürettiği modeller arasında kalite farkları mevcut. Bu kalite farkları otomobilin görünüşüne, hızına ve dayanıklılığına yansımakta. Fakat hiçbir şey, herhangi bir sürücünün yolda kalmasına engel olamıyor.

Bu durum lüks bir otomobilde yaşandığındaysa çoğumuz için şaşırtıcı olabiliyor. Buna ilişkin son örnekse İstanbul Pendik'te yaşandı. Lüks otomobil yolda kalınca vatandaşlar elleriyle otomobili itti.

Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu:

30 Ağustos Pazartesi günü Pendik'te, İtalyan otomotiv devi Lamborghini markasını taşıyan bir araç yolda kaldı. Milyonlarca lira değerindeki otomobilin arızalanmasıyla sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Cadde üzerinde vatandaşların dakikalarca ittirmesiyle ilerleyen lüks araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyerek gözden kayboldu. Yaşanan o ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Sonuçta milyonluk araç'

Olaya şahit olan vatandaşlardan Sezgin Aydın, “Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o hâlini gören herkes şaştı, kaldı.” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise “İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti. Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu.” diye konuştu.

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