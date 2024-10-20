Dünyanın en büyük yayınevleri arasında yer alan Penguin Random House, kitaplarının yapay zekâ eğitiminde kullanılmasının önüne geçecek düzenlemeler yapıyor.

İngiliz Penguin Random House, dünyanın en büyük yayın evlerinden biri ve sektörün "5 büyükler" adı verilen grupta yer alıyor. Yayınevi, kitapların içinde ilk sayfalarda yer alan telif hakları ifadelerine kitapların yapay zekâ için kullanılmasını engelleyen ibareler ekledi.

Gelen haberlere göre yayınevi, yeni kitaplarında ve eski kitaplarının yeni baskılarında artık “Bu kitabın hiçbir bölümü, yapay zeka teknolojileri veya sistemlerini eğitme amacıyla herhangi bir şekilde kullanılamaz veya çoğaltılamaz.” ifadesini de kullanmaya başlayacak.

Telif hakları davaları devam ediyor

Üretken yapay zekânın çıktısı olan ürünler için modeller, telif haklarıyla korunan eserler de kullanılarak eğitiliyor. Bu durum da sık sık mahkemelere konu oluyor. Son dönemin en büyük davasında The New York Times, ChatGPT ile karşı karşıya gelmişti. Şu anda bu konuda gerek etik gerek hukuksal tartışmalar devam etse de Penguin Random House, bu endişeleri yansıtacak şekilde telif hakkı sayfalarını güncelleyen ilk büyük yayıncı oldu.

Öte yandan Penguin Random House yapay zekâya tamamen karşı değil. Firmadan geçtiğimiz ağustos ayında firmadan gelen açıklamada "Yazarlarımıza ve sanatçılarımıza ait olan fikri mülkiyeti kararlılıkla savunacağız." demiş ancak “üretken yapay zekâ araçlarını hedeflerini ilerletebileceğini açıkça gördüklerini yerlerde, seçici ve sorumlu bir şekilde kullanacaklarını” ifade etmişti.

Yapay zekânın telifli eserler üzerinde eğitilmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.