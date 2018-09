Pennywise'ın Dönüşü; IT: Chapter 2'den İlk Görüntüler

Geçtiğimiz yıl vizyona giren, şu ana dek yapılmış en sağlam Stephen King uyarlamalarından olan IT'in devam filmi IT: Chapter 2'den ilk görüntüler elimize ulaştı.

2017'nin Eylül ayında vizyona giren ve uzun süredir eli yüzü düzgün bir korku/gerilim filmi izlemediğimizi hatırlatan IT, izleyicilerinden geçer not almayı başarmıştı. Hem kitabı okuyanlar, hem de 1990 tarihli orijinal yapımı izleyenler için 'palyaço fobisi' oluşmasının başlıca sebebi olan IT, ikinci filmiyle geri dönüyor.

İlk filmin izleyicileri, zaten filmin sonunun kitabın sonuna yakın olmadığını biliyorlardır. Daha sinema salonundan çıkarken, hikayeninin devamının günümüze uzanacağını da bu noktada herkes tahmin ediyordu. Tam da beklenildiği gibi oluyor ve 'Kaybedenler Kulübü' 27 sene önce ayrıldıkları kasabaya geri dönmek zorunda kalıyor.

Hikayemiz yalnızca günümüzde geçmeyecek. Belki film o dönemlerle başlayacak belki de flashback sahneleri ile o günlere döneceğiz; burası belirsiz ama ilk filmdeki çekirdek oyuncu kadrosunun da filmde yer alacağını da belirtelim.

IT: Chapter 2'den İlk Görseller