Pentagon, F-35 Filosunun Uçuş İzinlerini İptal Etti

ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay yaşanan F-35 kazasının ardından F-35 filosunun uçuş izinlerini iptal etti.

ABD Savunma Bakanlığı, Birleşik Devletler’in F-35 Joint Strike Fighters filosunun uçuş izinlerini, görünmez uçağının geçtiğimiz ay yaptığı kaza üzerine süregelen soruşturma nedeniyle geçici olarak kaldırdı. Pentagon Ortak Program Ofisi’den gelen açıklama şöyle: "ABD Hizmetleri ve uluslararası ortaklar, F-35 uçuş operasyonlarını, kurum F-35 uçaklarının motorlarındaki yakıt borusu üzerinde filo kapsamında bir soruşturma yürüttüğü sırada geçici olarak durdurdular."

Devam eden soruşturmalar 24 ila 48 saat içinde tamamlanacak ve sorunsuz yakıt boruları takılan uçaklar uçuş statüsünü geri kazanacak. Bu beklenmedik hamle, bir US Marine Corps F-35B Lightning II Joint Strike Fighter’ın 28 Eylül’de Güney Karolina’da Beaufort’ta bulunan Marine Corps Hava İstasyonu’nun hemen dışında ciddi bir kaza geçirmesinden sonra geldi.

Bahsi geçen bu kaza, bir ABD F-35’inin, özellikle de bir Marine Corp “B” tipi uçağının Afganistan’da Taliban hedeflerine yönelik düzenlediği saldırılardan sonra yaşandı. ABD ordusu tarihinin en pahalı silahı olan F-35, geliştirme aşamasında adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yine de Amerika’nın hava savaşı kabiliyetlerine yönelik önemli bir gelişme olarak görülmüştü.