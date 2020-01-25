ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu söylerken, Savunma Bakanlığı'ndan itiraz geldi. Pentagon, yeni yaptırımların ürün geliştirme için kullanılabilecek geliri ortadan kaldıracağını savunuyor.

Huawei ile ABD arasında ticaret savaşları sürüyor. Geçen sene Beyaz Saray'ın Huawei'yi güvenlik riski ilan etmesine rağmen birçok Amerikan şirketi özel lisanslar aracılığıyla Huawei'ye parça satmaya devam ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı Huawei üzerindeki baskıyı artırmak isterken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni ticari yaptırımlara itiraz ediyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Amerikan şirketlerinin Huawei ile ticaret yapmasını sınırlayacak yeni kuralları belirleme aşamasında olduklarını söyleyerek yeni kuralların yakın vadede devreye gireceğini belirtti. Bununla birlikte Pentagon'un bu yeni sınırlamalara itiraz ettiği belirtiliyor.

Pentagon ile Qualcomm aynı endişeleri paylaşıyor

Qualcomm ve diğer tedarikçilerin Beyaz Saray'a ilettiği kaygılara benzer kaygılar taşıyan Pentagon, Huawei ile ticareti engellemenin daha ileri ürün araştırmaları için kullanılabilecek gelirden olmak anlamına geleceğini düşünüyor. Savunma Bakanı Mark Esper, "Bu teknoloji şirketlerinin tedarik zincirlerinin ve yenilikçilerinin sürdürülebilir olması konusunda uyanık olmamız gerek" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının Huawei üzerindeki sınırlandırmaları rahatlatması bekleniyordu. Bununla birlikte ilk etap ticaret anlaşmasının imzalanması Huawei'nin durumunda değişiklik yaratmadı. Hatta ABD'li yetkililer, AB'den ayrılış sonrası Huawei'ye 5G şebekesini inşa etmeye yardım izni vermesi durumunda, İngiltere'yle yapılacak ticaret anlaşmasının tehlikeye gireceği uyarısında bulundular.

Bütün bunlar olurken Huawei de ABD teknolojisine olan bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. Tamamen yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışan şirket, Google ürünlerinin yerine geçebilecek harita uygulaması gibi yeni uygulamalar da geliştiriyor.

Pentagon, 2018 yılında ABD askeri üsleri üzerindeki perakendecilerin Huawei ve ZTE telefonlarını satmalarını yasaklamıştı. Pentagon, önceki açıklamalarında Huawei telefonlarının Çin hükümeti tarafından dinleniyor olabileceğini gerekçe göstererek ZTE ve Huawei gibi markalara dikkat edilmesi gerektiğini söylemişti. Huawei ve ZTE ile Çin hükümeti bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.