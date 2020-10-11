Pentagon ile Anlaşan SpaceX, Askeri Bir Roket İnşa Edecek

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX ile Pentagon arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre SpaceX, dünyanın herhangi bir yerine 1 saatten kısa bir süre içerisinde silah kargoları gönderebilecek bir roket inşa edecek.

Uzay çalışmaları ve roketleriyle bilinen SpaceX, askeri kargo taşımacılığına başlıyor. SpaceX ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dünya genelinde sadece bir saatte fırlatılabilecek ve 80 tonluk silah, kargo taşıyabilecek yeni bir roket için anlaşma imzaladı.

Roketin, önümüzdeki senenin başlarında test edilmeye başlanması bekleniyor. Yeni roketle birlikte silahlar, US C-17 Globemaster gibi hâlihazırda var olan hava araçlarından 15 kat daha hızlı bir şekilde teslim edilebilecek.

Askeri anlaşmalar

Newsbeezer'da yer alan habere göre yapılan bu yeni anlaşma, SpaceX'in ağırlıklı olarak askeri ortaklıklara sırtını yasladığının da bir kanıtı. Şirket, bu hafta başlarında da askeri bir sözleşme imzalamıştı.

Daha öncesinde ABD Ordusu, SpaceX'in Starlink geniş bant takım uydularını yeni bir askeri navigasyon ağına dönüştürülmesi için teklifte bulunmuştu. Ayrıca hava kuvvetleri de verilen bir sipariş sonrası SpaceX ile yakından çalıştıklarını açıklamıştı.

SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Elon Musk, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada uzaya yolcu götürmekten bahsetmişti. Musk, yolcuları uzaya çıkarıp daha sonrasında hızlı bir şekilde yolcuları duraklarına indireceklerinden bahsetmişti.

Şirketin Pentagon ile yaptığı anlaşma da bununla benzerlikler gösteriyor. Sadece olayın öznesi insanlar olmaktan çıkıp silahlara dönüşüyor. Askeriye ve Elon Musk, saatte 12 bin km hızla gidebilecek bir roket planlıyor. Bu roket sayesinde dünyanın herhangi bir yerine bir saatten kısa bir sürede silahların teslimatı gerçekleştirilebilecek.