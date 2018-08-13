Her türlü iklim ve arazi koşulunda üstün bir sürüş performansı vaadinde bulunan Tesla, başarısını kanıtlamak için Tesla Model 3'ü Alaksa'da teste tabi tuttu.

Elon Musk liderliğinde veTesla bünyesinde geliştirilen Tesla Model 3, son dönemin en medyatik araçlarından biri haline geldi. Özellikle son 2 ay içerisinde gündemden düşmeyen araç, kendini kanıtlamak için bir teste daha imza attı.

Genel olarak “Elektrikli araçlar dayanıksızdır” ön yargısını kırmayı kendine motto edinen Tesla ekibi, bu kez çıtayı biraz daha yükselterek performans testini Alaska’ya taşıdı. Alaska’nın çetin hava şartlarında ve zorlu arazi koşullarında teste tabi tutulan Tesla Model 3, aldığı güncellemelerin ve geliştirmelerin ne kadar etkin olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

En zorlu arazi koşullarında bile Track Mode’u ile sürücüsüne mükemmel bir yardımcı pilot olacağı bahsedilen araç, görüntülere bakılırsa vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Son dönemde Tesla fabrikalarındaki zorlu ve adaletsiz çalışma şartlarıyla eleştirilen Elon Musk, Tesla Model 3’ün başarısı ile birlikte kendisine yöneltilen suçlamaları unutturacağa benziyor.

Yine de rakip firmalar tarafından Musk cephesine açılan davalar, Elon Musk’ın hisse senedi değerlerini arttırmak için kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltan tweetler attığını iddia etmeye devam ediyor. Musk, 7 Ağustos’ta attığı tweetler ile Tesla’nın hisse senedi değerlerini %13 arttırmayı başarmıştı.