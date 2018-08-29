Airbus firmasının geliştirdiği dünyanın ilk atmosferik keşif inisiyatifi olan ve kar amacı gütmeyen Perlan projesinin 2. hava aracı olan Perlan 2, 62.000 feet üzerine çıkarak rekor kırdı.

Airbus A380 uçaklarının tepe hizmet noktasını ve insanların hayatta kalamayacağı Armstrong çizgisini de zarar görmeden geçmeyi başaran planör, başta iklim değişimleri olmak üzere atmosferik gelişmelerin keşfedilmesinde çığır açabilir.

Arjantin / El Calafate'de gerçekleştirilen denemede atmosferin 2. tabakası olan stratosferin de ötesine geçilerek elde edilen bu değer, kayıtlara, 'süzülerek uçuş irtifası bakımından bir rekor' olarak geçti.

90.000 feet için tasarlanan Perlan 2, böylece Armstrong çizgisini de aşmış oldu. Armstrong limiti olarak da bilinen sınır, basınçlama olmadığı takdirde insanın hayatta kalamayacağı eşiği ifade etmek için kullanılıyor.

Atmosferin 19. km'sinde başlayan sınır, sıvıların kaynama noktası irtifa yükseldikçe düşeceği için insan kanının da kaynamasına sebep oluyor ve korunma sağlanmadığı takdirde insanın ölümü kaçınılmaz oluyor.

Kar amacı gütmeyen Perlan projesinin kurucuları Einar Enevoldson ve Steve Fossett, 'Perlan 1' ismi verilen planörle ilk uçuşu 2006 yılında gerçekleştirmişti. Son rekor ise 2017'de, Arjantin'in Patagonya bölgesinde yapılan Perlan 2 uçuşuyla 52.000 feette kırılmıştı.