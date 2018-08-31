Pert Olmuş Haliyle Yarım Milyon Dolar Eden Araba Porsche 959

Bazı araçlar vardır ki fiziksel kondisyonu ve kozmetiği ne durumda olursa olsun değerinden bir şey kaybetmezler. Porsche 959'nun kaza görmüş ve perte çıkmış modeli dahi 500 bin dolar gibi bir fiyattan satılabilir.

Amerikan otomobil dergisi Car and Driver, yaptığı haberle günümüzde oldukça nadir bulunan bir model olan Porsche 959'un maddi değerine değindi. 1986 ile 1993 yılları arasında, sadece 293 adet üretilen Porsche 959'un çalışır halde ve kozmetiği iyi olan versiyonları, milyon dolarları bulan fiyatlardan alıcı buluyor.

Peki yukarıda gördüğünüz 'ahı gitmiş vahı kalmış' gibi duran modelin durumu ne olacak? Car and Drive, aracın 450 bin dolar ile 550 bin dolar arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek açık artırmada satılacak olan bu perte çıkmış model, 5885 Kilometre yapmış durumda. Car and Drive, aracın değiştirilmesi gereken parçalarıyla ilgili nasıl bir süreç işleyeceğini bilmediklerini belirtti.

Piyasaya sürüldüğü dönemde ulaşabildiği 317 km/s hızıyla dönemin en hızlı yasal spor otomobili olarak dikkat çeken Porsche 959, 6 silindirli 450 beygirlik bir motora sahip. Aracın hafta sonundaki açık artırmada ne kadara satılacağı da şimdiden büyük merak konusu.