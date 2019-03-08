Peru’da Bir Adamı Öldü Sanıp Diri Diri Gömdüler

Peru’da yaşanan enteresan olayda bir adamı ailesi öldü sanarak canlı canlı gömdü.

Peru’da yaşanan ilginç bir olayda, ailesi tarafından öldü sanılan bir adam canlı canlı gömüldü.

Olayı ortaya çıkaran ise mezarlık bekçisi oldu. Çığlıklar duyan bekçi, sesin kaynağını araştırdığında çığlığın mezarın içinden geldiğini fark etti. Çoğu kişinin kalp krizi geçireceği bu olay karşısında soğukkanlılığını koruyan görevli, Peru polisine durumu haber verdi.

Mezarı açan polisler, bir adamın canlı canlı gömüldüğünü gördüler. Olayın detayları ile ilgili henüz onaylanmış bir bilgi bulunmuyor.

Polisler, ağlayan adamı nazikçe mezardan çıkardıktan sonra dinlenmesi için bir süre oturttular. Yaşadığı kabus gibi tecrübenin ardından adamın kaskatı kesildiği ve kendine gelmekte zorlandığı gözlendi. Polis memurları adamı sakinleştirmeye çalıştı.

Adamın mezardan çıkarılma anı, popüler YouTube kanalı The Hidden Underbelly’de paylaşıldı.

Video paylaşıldıktan sonra kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Bir izleyici, bu durumun Viktorya Dönemi’nde çok yaygın olduğunu, bu yüzden de gömülen kişinin canlıysa haber vermesi için bir çan, bir bayrak, bir işaret fişeği ya da başka bir dikkat çekici şeyle gömüldüğünü söyledi.

Bir diğer kullanıcı ise adamın otopsi yapılmadığı için şanslı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta da bir rahip, “ölü bir adamı dirilttiği” gerekçesiyle cenaze firmaları tarafından mahkemeye verilmişti.