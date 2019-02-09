PES 2019 için içinde birçok yenilik bulunan Data Pack 4.0 güncellemesi yayınlandı.

Konami, PES 2019 için Data Pack 4.0 güncellemesinin Playstation 4, Xbox One ve bilgisayarlarda indirilebilir olduğunu açıkladı. Data Pack 4.0’ın içeriğinde Celtic FC’nin Celtic Park stadyumu ve Glasgow Rangers’ın Ibrox stadyumu bulunuyor. Pakette stadyum güncellemelerinin yanı sıra oyuncu güncellemeleri de bulunuyor.

Ekipmanlar kısmında Nike, Adidas, Puma, Joma ve Umbro’nun yeni ekipmanları da eklenmiş durumda. Ayrıca myClup modu için Japon futbol yıldızı Hidetoshi Nakata, Güney Koreli yıldız Park Ji-Sung ve İtalyan efsane Totti de duyuruldu.

Oyunun Lite adıyla duyurulan sürümünü konsol ve bilgisayarlar için ücretsiz indirebilirsiniz. Mobil oyuncular için ise oyunun Android ve iOS versiyonları da mağazalarda bulunuyor.