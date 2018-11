PES 2019 ve PUBG, Xbox One İçin Kısa Süreliğine Ücretsiz

Microsoft, şu ana dek görülmemiş bir kampanyaya imza attı. PUBG ve PES 2019 beklenmedik bir anda ücretsiz oldu.

Son dönemlerde aylık ödeme sistemiyle keyifli bir konsol deneyimi sunan Xbox One, şimdi de iki bomba oyunla karşımıza çıkıyor: PUBG ve Pro Evolution Soccer 2019.

Her iki oyun da şu an kütüphanenize eklediğinizde tamamen sizin olacak gibi görünüyor. Ancak Microsoft cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu durumun bir hata sonucu mu gerçekleştiği, süreli bir oynanış süresi mi sunduğu henüz belli değil.

Buna karşın şu an Xbox Live Gold üyesi olan herkes iki oyunu da kütüphanesine ekleyebiliyor. Her ihtimale karşı Xbox One sahiplerinin bu fırsatı kaçırmamasını öneriyoruz. Konuyla ilgili Microsoft'tan net bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

PES 2019'un mağazadaki sayfasına buraya tıklayarak, PUBG'nin sayfasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.