PES 2019'da Spor Toto Süper Ligi'nin En İyi Futbolcuları

Bu sene itibarı ile Spor Toto Süper Lig'ini oyuna entegre eden KONAMI oyuncuları oldukça mutlu etmişti. PES 2019'da ligimizin en iyi futbolcuları da açıklandı.

Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan PES 2019, Şükrü Saraçoğlu (Ülker) Stadyumu'nu oyuna eklemesiyle ve ligimizin bütün takımlarını lisanslamasıyla bu sene oldukça güçlü gelmişti. Biz de sizler için ligimizin en iyi futbolcularını ve reytinglerini listeledik. İLGİLİ HABER PES 2019 Demosunu Bilgisayara Nasıl İndirirsiniz? Younes Belhanda (80) Fernando Muslera (82) Mariano (81) Maicon (79) Sofiane Feghouli (80) Fernando (79) Pepe (84) Gary Medel (82) Gökhan Gönül (79) Ricardo Quaresma (82) Atiba Hutchinson (80) Ryan Babel (81) Arda Turan (81) Emmanuel Adebayor (79) Edin Visca (80) Volkan Babacan (79) Islam Slimani (80) Mehmet Topal (80) Diego Reyes (79) Mathieu Valbuena (79) Volkan Demirel (79) Martin Skrtel (80)

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/iste-pes-2019a-gore-turkiyenin-iyi-futbolculari,cMZgxBbk8EiPnjFurNJVGA/z_3lao9tKkO8k6cyFQx_QQ#z_3lao9tKkO8k6cyFQx_QQ

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