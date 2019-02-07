Bugün sizlerle Roberto Carlos'u forvete koyan bir nesil için nostalji niteliğinde 10 farklı futbolcuya göz atacağız.

PES serisi bugünlerde her ne kadar oynanış olarak FIFA'nın fena halde gerisinde kalsa da, bir nesil için 'underground' ve popüler olmamasına rağmen ne kadar efsane bir 'şey' olduğunu ispatlamıştır. Bir oyun mağazasının vitrininde, "Oha bu ne ya!" diyerek Winning Eleven 3 ile bir takım insanlara (ben değilim!) PlayStation satın almayı düşündürecek kadar mükemmel bir seridir PES.

Gel gelelim o dönemin şartlarıyla 'simülasyon' denen şey oyunlarda çok fazla işlemiyordu. Biraz önce dediğimiz gibi Roberto Carlos'u forvete koyan kral olurdu. Uzaktan bir çakardı, öylece seyrederdiniz. Ancak PES'te mükemmel olsalar da gerçek hayatta pek de iyi futbolcu olamayan çok isim vardı. Bugün sizlerle onlara bir göz atıyoruz.

10. Quinton Fortune

9. Yegor Titov

8. Vladimir Beschastnykh

7. Mateja Kezman

6. Javier Chevanton

5. Anilcon (Ailton)

4. Raul Tamudo

3. Obafemi Martins

2. Ivan Cordoba

1. Adriano

Adriano listemizin ilk sırasında ve hakkında bir iki şey söylemezsek gözümüz açık gider. Adriano bu başlığı hak etmeyecek kadar iyi bir oyuncuydu. Ibrahimovic gibi bir efsanenin, "Oynadığım en iyi golcüydü!" açıklamasını yabana atmak haddimiz değil. Ancak PES'teki hali... Hiç kimse bu kadar iyi değildi yahu! Kornerden pas alır, köşeye gönderir atardı. Uzaktan 90'a atardı. Voleyle atardı. Santradan Ibra'dan alır, PES 2008'de kimse durduramaz yine atardı.

Gerçek hayatta ne kadar mükemmel bir futbolcu olduğunu inkar edemeyiz. Onu da hemen aşağıdan izleyin ama PES'te kendisinin estirdiği fırtınanın akla hayale gelir bir tarafı yoktu.