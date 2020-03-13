Bakanlık: Ülkeye Egzotik ve Pet Hayvan Girişi Durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle ülkeye egzotik ve pet hayvanların girişini durdurduklarını açıkladı. Bakanlık ayrıca gıda stoklarının yeterli düzeyde olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, corona virüsüne karşı alınan tedbirleri artırdı. Bakanlık, corona virüsü önlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak, ülkeye egzotik ve pet hayvanların girişini durdurduklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur. Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubu ve bilim insanları, corona virüslerin nadir durumlarda zoonotik olduğunu belirtiyor. Yani virüs virüsler hayvandan insana geçebiliyor.

Gıda stoğumuz yeterli düzeyde

Tarım ve Orman Bakanlığı, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stokların yeterli düzeyde olduğunu belirterek, açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesinin sağlanacağını ve gerekirse kolluk güçlerinden destek isteneceğini belirtti.

Bakanlık gıda denetimine yönelik açıklamada, "81 ilde, il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda İşletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, Alo 174 Gıda hattı ile WhatsApp ihbar hattının (0 501 174 0 174) vatandaşların her türlü ihbar, şikayet, soru ve sorunlara ilişkin 7/24 hizmet verdiğini bildirdi.