Pet Şişe Başına İstanbulkart'a Ne Kadar Yükleme Yapılacak?

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri Lansman Töreni kapsamında konuşan Mevlüt Uysal, geri dönüşüm projesi kapsamında İstanbulkart'lara ne kadar yükleme yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da şu an 10 tane bulunan ve 1 ay içerisinde sayısının 100'ü aşması beklenen konteynerlerde atık şişe başına kazanılacak İstanbulkart kredisini açıkladı. Buna göre 0,33 litrelik pet şişe için 2 kuruş, 1 litrelik pet şişe için 6 kuruş ve 1,5 litrelik pet şişe karşılığında 9 kuruş yüklenecek.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgiler de paylaşan Uysal şunları kaydetti:

"Dünyada ilk defa diyemiyoruz, bazı ülkelerde uygulanan ama Türkiye’de ilk defa uygulanacak. Pet şişe doğada kaybolmayan, geri dönüşümü hayatımızda da vazgeçilmez olan dönüşümü adına çok önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Belirli yerlerde koyacağımız konteynerlerle pet şişelerin toplanması, o pet şişeyi o konteynere atan her şahsın İstanbulkart’ına bedel ödenmesi öngörülüyor. Cam şişeleri henüz daha bu makinede toplayamıyoruz. Onun da çalışmasını yapıyoruz. 0.33, 0.5, 1.5 litrelikler olmak üzere pet şişeler; 0.33 litrelik ve 0,5 litrelik metal içecek kutularının toplanmasıyla ilgili bir çalışma. Sadece sosyal medyadan duyurduğumuz bu çalışmamızın haberlerde bu kadar kabullenilmesi, beğenilmesi bizi heyecanlandırdı."

Pet şişelerin İstanbulkart'a etki edeceği kredi miktarıyla ilgili bilgi veren Uysal şöyle konuştu:

"Bu makine, pet şişeler ve alüminyum metal kutular olmak üzere iki grubu toplayabiliyor. 10 gramlık 0,33 litrelik petlerimiz atıldığı zaman İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 16 gramlık 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 32 gramlık 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 45 gramlık 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş olmak üzere para yüklüyor. Bu parayı İstanbulkart adına her kullanabildiği yerde kullanabilir. İstanbulkart’ın daha sonraki süreçlerde değişik kullanım alanları olacağı gibi, şu anda da sadece ulaşım değil değişik kullanım alanları oluyor. İstanbulkart’ın her kullanım şeklinde bu ücretler kullanılabiliyor."

Açıkçası uygulama oldukça güzel bir başlangıç olsa da yüklenecek miktar bizleri biraz hayal kırıklığına uğrattı. En çok yarım litrelik su şişelerinin kullanıldığı ve atıl hale geldiği düşünülürse, bunlardan 50 tanesinin sadece 1 TL'ye tekabül etmesi uygulamanın beklenenden daha az ilgi görmesine sebep olmaz diye umuyoruz.