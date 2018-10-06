Game of Thrones'un en sevilen karakterlerinden Tyrion Lannister'ı canlandıran Peter Dinklage, sezon finaliyle ilgili, meralarımızı daha da artıran bir açıklama yaptı.

Game of Thrones 2019'da final sezonuyla son kez ekranlara gelecek bildiğiniz üzere. Ancak bu final durumundan hiç birimiz memnun değiliz çünkü diziye dair görmek istediğimiz çok fazla şey var ve bir sezonda hepsinin gerçekleşebileceğine dair inancımız da hayli zayıf. Genelde büyük yapımların final sezonlarından beklenen başarıyı yakalayamamalarının da sebebi bu aslında; beklentiler o kadar yüksek oluyor ki karşılanamıyor.

Game of Thrones'un son sezonu ile ilgili de en büyük korkumuz bu bir bakıma. 70. Emmy Ödülleri’ne 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan dizinin, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almaya hak kazanan başarılı oyuncusu Peter Dinklage'den gelen final sezonu açıklaması ise hem daha çok heyecanlandıran hem de umut veren cinsten.

Dizide Tyrion Lannister karakterine hayat veren ve bu sayede de yapımın en sevilen karakteri ve oyuncusu olmayı başaran Dinklage, serinin finali ile ilgili “Televizyon dünyasında Dan Weiss ve David Benioff kadar iyi başka yazar yok. Diziyi mükemmel bir şekilde bitirdiler. Düşünebileceğimden çok daha iyi ve sizler de buna bayılacaksınız. Benim karakterim için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın” ifadelerini kullandı. Bu açıklama da haliyle hem karakterin akıbetini hem de finali daha da ilgi çekici hale getirdi.

Serinin sezon finali çekimleri yaklaşık 2 ay önce tamamlandı ancak yeni bölümleri göreceğimiz tarihin Nisan 2019 olduğu düşünülüyor.