Peter Rabbit 2: The Runaway’den İlk Fragman Geldi

İlk filmi 2018’de gösterime giren canlı aksiyon filmi Peter Rabbit’in devam filmi olan ve 3 Nisan 2020’de gösterime girecek Peter Rabbit 2: The Runaway’den yeni fragman geldi.

Sony, önümüzdeki baharda Peter Rabbit 2: The Runaway ile birlikte izleyicileri ikinci kez Peter Rabbit dünyasına götürmeye hazırlanıyor. 2020’nin 3 Nisan günü sinemalara girmesi beklenen film, Peter’ı küçük kasabasından uzak bir ülkeye gönderecek ve Peter’in oradaki maceralarını izleyeceğiz. Sony, Peter Rabbit’in devam filminde neler görebileceğimizi gösteren fragmanı ise bu sabah yayınladı.

Fragman, Bea ve Jeremy’nin düğünü ile başlıyor ve Peter Rabbit 2’nin hikayesini temel olarak bizlere anlatıyor. Çift seyahate çıkmak için ayrıldığında Peter, sahipleri için çok bir şey ifade etmediğini düşünerek bir şekilde bu ortamdan kaçması gerektiğine karar veriyor. Evden kaçan Peter’ın başına birçok olay geliyor.

Aktör James Corden’in yapımcılığını üstlendiği ilk Peter Rabbit filmi, yapımcılara yaklaşık 50 milyon dolara mal oldu. 2018’de gösterime giren film yurt içi gişede yaklaşık 155 milyon dolar kazandırdı. Bu rakama yurt dışındaki gişe miktarı da eklenince toplam tutar 351 milyon dolara ulaşıyor. Peter Rabbit 2: The Runaway’de Corden ile birlikte Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Elizabeth Debicki ve Margot Robbie ve David Oyelowo kadroda yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Will Gluck ve Patrick Burleigh birlikte yazdı.

Peter Rabbit 2’nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Peter Rabbit 2’de kaçak ve sevimli haydut geri dönüyor. Bea, Thomas ve tavşanlar geçici bir aile kurdu ancak en iyi çabalarına rağmen Peter bu aileyi pek sallamıyor gibi görünüyor. Aileden kaçan Peter kendini yaramazlıklarının takdir edildiği bir dünyada bulur ancak ailesi onu aramak için başlarına gelebilecek her şeyi riske aldığında, Peter nasıl bir tavşan olmak istediğini anlamalıdır.”

Peter Rabbit 2: The Runaway'in fragmanı: