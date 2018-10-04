Peugeot, Elektrikli Canavarı E-Legend'ı Paris'te Sergiledi

Son yıllarda ciddi bir gelişim gösteren Peugeot, yeni konsept otomobili E-Legend'ı Paris Motor Show'da tanıttı.

Peugeot, Paris Motor Show’da #UnboringTheFuture adı altında sergilediği konsept otomobiliyle otomobil meraklılarını büyüledi. Otomotiv devi, bu konseptiyle elektrikli otomobil furyasına adeta yeni bir soluk kazandırdı.

Otomobiller yıllar geçtikçe gelişen teknoloji nedeniyle “sıkıcı” bir hâl alıyor diye düşünenlerdenseniz, Peugeot, yanıldığınızı kanıtlamak için bir hayli çalışmış. Paris Motor Show’da E-Legend adlı konsept otomobilini sergileyen Peugeot, teknolojinin yanında sıkıcı tasarımlar getirmesi gerekmediğini, yeni konsept aracının hem tasarımı hem de özellikleriyle kanıtladı.

E-Legend’da dört adet sürüş modu bulunmakta. Bu modlardan ikisi, direksiyonu kontrol panelinin içine çekerek 49 inçlik kavisli geniş ekrana erişim sağlıyor. Soft adlı moda geçildiğinde dikkat dağıtan ve rahatsız eden unsurlar minimuma indiriliyor, Sharp modunda ise dijital aktivite zirve yapıyor; nitekim sürücü sosyal medya hesaplarına bile erişebiliyor. Sürücü, otomobili kendi sürmek istediğinde ise Legend moduna geçiyor ve Boost modunu da açarak heyecanlı bir sürüş deneyimi yaşıyor.

Sürüş modları arasında geçiş yapma, elektrikli kapıları açıp kapatma, müziği kontrol etme gibi eylemler de sesli asistan yardımı ile yapılabiliyor. Focal adlı, yine Fransa merkezli bir şirket ile aracın dâhili ses sistemi üzerinde ortak bir çalışma yürüten Peugeot, araca sesin bölgelere ayrılmasını sağlayan bir özellik kazandırmış. Bu sayede navigasyon sesleri gibi sesler yalnızca sürücü tarafından duyulurken, diğer yolcular farklı sesleri dinleyebiliyorlar.

Agresif tasarımıyla da oldukça dikkat çeken aracın teknik özelliklerine gelecek olursak; e-Legend, tamamen elektrikli 340 kW’lık motoru ile 0’dan 100’e 4 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşabiliyor. 600 km’lik bir sürüş menzili için söz veren Peugeot, aracın hızlı şarj özelliği ile 25 dakikada %80 düzeyinde şarj olabildiğini söylüyor.