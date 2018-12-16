Bir Hacker PewDiePie'a Destek İçin 100.000 Yazıcıyı Hackledi

Geçtiğimiz günlerde bir bilgisayar korsanı 50.000 yazıcıya saldırarak, insanları PewDiePie kanalına abone olmaya davet etmişti. Aynı korsan bir saldırı daha gerçekleştirdi ve bu kez kullanıcıları kanala davet etmenin yanı sıra güvenlik açıkları hakkında da uyarılarda bulundu.

PewDiePie hayranlarının, YouTuber'ı zirvede tutma mücadelesi sürüyor. Organize olup sokaklara posterler asan ve insanları PewDiePie'ın YouTube kanalına abone olmaya davet eden hayranların gerçekleştirdiği bazı eylemler şaşırtmaya devam ediyor.

PewDiePie'a destek için 50.000 yazıcıyı hackleyen bilgisayar korsanı, saldırısını tekrarlayarak hem ünlü YouTuber için destek talebinde bulundu hem de insanların güvenliklerini arttırması gerektiği mesajını paylaştı.

BBC'ye internet üzerinden gizli kimlik ile konuşan bilgisayar korsanı, "Hacklemenin bir oyun ya da oyuncak olmadığını göstermeye çalışıyorum. İnsanlar güvenliklerini arttırmalı, bu açıklar çok ciddi problemlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Yazıcıların içindeki çipleri, veri yazmaya zorlayabileceklerini ve bu çiplerin bir ömrü olmasından dolayı bu olayın sürekli tekrarlanması halinde yazıcının çalışmaz hale gelebileceğini söyleyen bilgisayar korsanı, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bir PewDiePie abonesi attığı bir Tweet ile bu saldırı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yazıcım bana PewDiePie kanalına abone olmam gerektiğini söylüyor fakat ben zaten bir kanala aboneyim :)"

Son saldırıda ulaştığı yazıcı sayısını ikiye katlayan bilgisayar korsanı, 100.000'den fazla cihaza erişim sağladığını belirtiyor. İddia resmi kaynaklarca doğrulanmasa da ABD, Arjantin, İspanya, Avustralya, Şili ve daha birçok ülkeden saldırıdan etkilenen insanlar sosyal medyaya yazıcılarından çıkan mesajın fotoğrafını yüklüyor. Pazartesi iş yerlerinin de açılmasıyla, oralardaki yazıcıların da durumu netlik kazanacak.

Bilgisayar korsanı tarafından yollanan mesajda, "PewDiePie'ın T-Series'i alt etmesi için yardımınıza ihtiyacı var" ifadelerine yer verilirken "Yazıcılarınız için önlem alın, onlar kötüye kullanılabilirler" notuyla da kullanıcılar uyarıldı.

PewDiePie, 2013'ten beri sürdürdüğü YouTube kariyerinin şu aşamasında 77 milyonun üzerinde bir takipçi kitlesine sahip. En yakın rakibi T-Series'in 75.6 milyon abonesi bulunuyor ve bu durum PewDiePie hayranlarının bu tarz eylemlerde bulunmasına yol açıyor.

Bu tarz saldırılardan korunmak için uzmanların önerdiği yöntemlerden bazıları şunlar:

İnternet erişimi olan cihazlarınızı sürekli olarak kontrol etmek

En güncel güvenlik yazılımlarını kullanmak

İnternete bağlanmış olan cihazın gerçekten internete ihtiyacı olup olmadığını düşünüp, gerekirse bağlantıyı kesmek

Siz de kullandığınız cihazlarda buna benzer önlemler alarak bu tarz saldırılardan korunabilirsiniz.