PewDiePie, bir süredir devam eden ve tuhaf noktalara ulaşan YouTube abone sayısı savaşları konusunda T-Series'e karşı beyaz bayrak salladı.

‘YouTuber’ tabirinin yaratıcısı olan İsveçli YouTuber PewDiePie, Hintli T-Series kanalı ile başlattığı ‘abone sayısı’ savaşını sona erdirmeye karar verdi ve dünyanın en popüler YouTube kanalı olmak için başlattığı ‘Subscribe to PewDiePie’ (PewDiePie’a abone ol) kampanyasını sona erdirdi.

Instagram üzerinden yeni bir gönderi paylaşan PewDiePie, T-Series’in dünyanın en fazla aboneye sahip YouTube kanalı olmasını sağlayan isimlerden biri olan Saimandar Waghdhare ile el sıkıştığı fotoğrafın altına ‘Mavi gömlekli adamla tanıştık ve yeni bir arkadaşlık kurduk’ yazdı.

Fotoğrafın çekildiği mekan ise dikkatli PewDiePie abonelerinin ilgisini çekti. Zira fotoğraf, PewDiePie YouTube kanalının sahibi olan Felix Arvid Ulf Kjellberg’in T-Series YouTube kanalına sataşma amacıyla yayınlamış olduğu ‘B**ch Lasagna’ adlı şarkısının klibinin de çekildiği Brighton yakınlarındaki plajda çekilmiş gibi görünüyor.