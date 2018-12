Wall Street Journal’i hackleyen PewDiePie hayranları gazeteden bir özür beklediklerini ifade ederken, ünlü YouTuber’in karşıtlarından biri olarak gördükleri gazeteden intikam almış oldular.

Journal ile ilişkili bir siteyi hackleyen PewDiePie hayranları, firmanın yayıncıdan özür dilemek istediğini yazarken gazete tarafından yanlış tanıtıldığını iddia ettiler. Hack notu ayrıca Journal’in PewDiePie’a, bir rakip kanalı abone yarışında yenmesi için sponsorluk yapacağını yazdılar.

Wall Street Journal temsiclerinden biri, The Verge’e yaptığı açıklamada durumun farkında olduklarını ve geniş çaplı bir inceleme başlattıklarını söyledi. Temsilci, “Sayfa WSJ’ye aitti. The Wall Street Journal’in haber odasıyla hiçbir bağlantısı yok.” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar The Wall Street Journal hacklenmiş olan sayfayı yayından kaldırmışsa da, sayfaya hala erişmek The Internet Archive ile mümkün.

PewDiePie hayranlarına göre Wall Street Journal, 2017 yılında başlattıkları kanala yönelik soruşturmadan bu yana yayıncının rakibi durumunda. Araştırmanın temelinde anti-semitist söylemler yer alıyordu. Bu söylemler nedeniyle Felix “PewDiePie” Kjellberg, YouTube Red serisi Scare Pew DiePie’ı kaybetmiş ve Disney’in Maker Stüdyoları’ndan çıkarılmıştı.

PewDiePie hayranları daha önce de bu tarz eylemlerde bulunmuştu. Geçen ay yazıcıları hackleyen bir takipçi, yazıcılardan PewDiePie’a abone olunmasını isteyen bültenler basmıştı.

Hayranların bir başka amacı da PewDiePie’ın Hint T-Series’in arkasında kalmasını engellemek. Bollywood stüdyosu ve popüler bir YouTube kanalı olan T-Series, PewDiePie’ı geride bırakma potansiyeline sahip. Hayranlar ve içerik üreticileri bu ihtimale karşı birleşerek PewDiePie’a destek vermeye başladığından bu yana geçen bir aylık sürede, yayıncının kanalı 5 milyon abone daha kazandı. Journal’i hackleyenler, gazetenin PewDiePie’a 80 milyon aboneye ulaşması konusunda yardım etmesi gerektiğini söylüyorlar.

Mr Beast ve Justin Roberts gibi tanınmış YouTube kişileri de Times Square’de yer alan bilboardları kiralayarak ABD’lileri PewDiePie’ı takip etmeye davet etmişti.

PweDiePie yakın zamanda da bazı tartışmaların ortasında kaldı. T-Series ile olan savaşı bitirmek isteyen yayıncı, anti-semitist, homofobik, ırkçı ve cinsiyetçi yorumlara sıklıkla yer veren bir kanalı desteklemişti. Durumun farkına varmasının ardından ikinci bir video yayınlayan yayıncı, durumun farkında olmadığını belirtmiş ve ilk videosunu da editleyerek desteğini çekmişti.