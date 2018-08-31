Pewdiepie, 'YouTube'un En Büyük Kanalı' Olmamaya Yakın

Oyun yayıncılığı ve YouTube'un yükselişi konusunda belki de dünyanın en önemli ismi olan Felix “Pewdiepie” Kjellberg, tahtını kaybetmek üzere.

Her ne kadar belli bir kesim tarafından itici bulunsa da Pewdiepie, YouTube topluluğunun bu günlere gelebilmesindeki en etkili isimlerden biri. Hatta uzun vadede Twitch, YouTube Gaming gibi platformların açılmasına sebep olan isim belki de.

Son günlerde Pewdiepie ve fanları, gergin bir sürece girmiş durumda. An itibarı ile 65 milyon aboneyle YouTube'un en çok aboneye sahip kanalı olma rekorunu elinde bulunduran YouTuber, bu rekoru bir süre sonra kaybedebilir.

Hindistan menşeli müzik paylaşım kanalı T-Series an itibarı ile 59 milyon abonede ve hızla Pewdiepie'a yaklaşıyor. Pewdiepie'ın günlük 29 binlik abone sayısına, her gün için 141.000 ile karşılık veren T-Series, bu hızla devam ederse 2019'un Ocak ayında bu rekoru ünlü YouTuber'ın elinden alacak.

Pewdiepie'ın Fanları ise Duruma Oldukça Tepkili: