YouTube Rewind'ın aldığı kötü yorumların ardından YouTube yıldızı PewDiePie kendi Rewind'ını çekti ve tartışmalı bir şekilde orijinalinden daha iyi oldu.

YouTube’un en çok aboneye sahip olan kanalı Felix ‘PewDiePie’ Kjellberg, geçtiğimiz gün kendi YouTube Rewind 2018 videosunu paylaştı ve orijinal YouTube Rewind’ın aksine 2018’in en önemli ve en komik anlarına yer verdi.

PewDiePie, çektiği videoda orijinal Rewind’ı da iğneleyerek Will Smith’in videoda sergilediği mükemmel oyunculuğun taklidini yapmayı unutmadı. Bunun yanı sıra 28 Aralık itibariyle neredeyse 11 milyon izlenmiş video 3,1 milyon beğenme aldı. 14 bin kişi videoyu beğenmedi.

Beğenilerden söz açılmışken, orijinal Rewind’da bulunan ‘yorum okuma etkinliğine’ de değinen PewDiePie, YouTube’un Rewind videosundaki yorumları okuyarak bir çeşit dalga geçti ve YouTube’un kullanıcılarına istediklerini vermediğini söyledi. Ayrıca YouTube’un “copystrike” sistemini de videosunda eleştiren PewDiePie, içerik yaratıcılarının sorunlarına da dikkat çekti. YouTube Rewind’ın şu anda 14 milyon dislike ile YouTube’un en beğenilmeyen videosu olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Yıl içerisinde fazlaca konuşulan tüm mizahlara kısaca değinen PewDiePie, ayrıca bu yıl kaybettiğimiz isimleri de videosunda andı. Videoda Avicii, Stephen Hillenburg, Stephen Hawking, Stan Lee ve Stefán Karl Stefánsson gibi isimlere yer verildi.

PewDiePie’ın YouTube Rewind’ını aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz: